La nueva regla de límites de pista en F1 se cobró su primera víctima

Logan Sargeant fue eliminado en la primera ronda de la clasificación del sábado en Arabia Saudí (sigue la carrera en directo aquí) después de que le borraran un tiempo que le habría permitido ser 13º en la Q1 y lograr el pase a la Q2.

El estadounidense fue víctima de la nueva y estricta regla de los límites de pista. "No puedes saltarte la curva 27", dijo por radio después de que el equipo le comunicara por radio que le habían cancelado el tiempo, pero la realidad era otra. En las notas previas al evento, el artículo 16.3 establece ahora que a los pilotos ya no se les permite superar con los neumáticos la línea de entrada y salida de boxes, un cambio de regla como respuesta al incidente de Max Verstappen en Mónaco 2022.

A los pilotos se les permite tocar la línea con su rueda, pero si la parte exterior del neumático sobrepasa la línea, supone una infracción de las reglas. Eso es exactamente lo que le ocurrió al de Williams en la entrada a boxes del circuito urbano de Yeda. Porque aunque la entrada real gira a la izquierda mucho antes de donde se salió él, la zona marcada por los colores continúa incluso después, y Sargeant la sobrepasó por apenas unos centímetros.

"Supongo que estaba justo en la pintura en la entrada a boxes con el neumático delantero izquierdo", lamentó. "Es frustrante porque no se han comprobado los límites de la pista en todo el fin de semana y no teníamos ninguna referencia para la clasificación. Hice lo que estuve haciendo todo el fin de semana y de repente se me canceló la vuelta".

Puede que la maniobra no le diera ninguna ventaja real en términos deportivos, pero así es como está escrito en el reglamento, por muy injusto que pueda parecer. Sin embargo, el estadounidense no fue el único: a los dos pilotos de Haas, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen, también se les borró un tiempo en la Q2, y Lewis Hamilton se pasó en la Q3.

Pero mientras que para el resto de pilotos no hubo mayores consecuencias, Sargeant cayó eliminado en la Q1, terminando último (20º). "Al final, el error fue mío. Tenía dos vueltas más para lograr el tiempo y no lo hice, y por eso estoy decepcionado conmigo mismo", dijo.

Los otros dos intentos que hizo Logan Sargeant en la clasificación del GP de Arabia Saudí se fueron al traste: primero hizo un trompo espectacular en la curva 22, y luego tocó el muro en la curva 3 en su último intento y tuvo que aparcar el coche. Oficialmente a 39,749 segundos del mejor tiempo, necesitó el permiso de los comisarios para poder disputar la carrera (estuvo por debajo del 107% del mejor tiempo, lo que en teoría te imposibilita correr).

"Estaba en otra gran vuelta", dijo sobre su segundo intento. "Iba por delante de mi propio tiempo y supongo que quise un poco más de la cuenta en la curva 22. Y después de hacer un trompo, había perdido la sensibilidad en el pedal del freno", explica Sargeant. "No sé si eso me afectó en la siguiente vuelta".

Y es que en su tercer intento cometió un ligero error en la curva 1 antes de besar el muro poco después. "Toqué el muro en la salida con mi rueda trasera izquierda y creo que eso podría haber dañado la suspensión", detalló. "Es frustrante. Lo siento por el equipo, porque merecíamos mucho más".

También es posible que los otros errores se debieran a la mayor presión que Sargeant tenía tras haberle borrado su primer tiempo. Lo negó respecto a la segunda vuelta, pero pudo afectarle en el intento final. "Quizá pueda hacerlo mejor ahí", admite.

Williams también lamentó su clasificación. "Un pequeño error por unos centímetros y se convierte en una sesión lamentable en cuestión de minutos", dijo Dave Robson, el responsable de rendimiento del coche. "Así son las cosas a veces, pueden pasar muy rápido".

Para Robson, sin embargo, lo que falta es experiencia: "Tienes que calmarte un poco en una situación así y aprovechar las oportunidades que se presentan. Pero así son las cosas cuando eres debutante y todo se reduce a pequeñas cosas".

En general, sin embargo, el equipo está contento con el estadounidense hasta ahora. "Cuando pilotó el coche en Abu Dhabi, estuvo realmente impresionante e hizo un buen trabajo", elogia Robson. "Pero tampoco tenía presión entonces y el coche tenía ya la información de una temporada completa".

