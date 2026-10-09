La nueva polémica que divide a la F1: ¿deberían prohibirse los chalecos?

Los pilotos de Fórmula 1 siguen divididos sobre el uso y la importancia de los chalecos refrigerantes, justo cuando el campeonato se prepara para disputar su cuarta carrera de 2026 declarada de "riesgo por calor".

El bienestar de los pilotos en condiciones de altas temperaturas se ha convertido en un tema recurrente desde el Gran Premio de Qatar de 2023, cuando varios de ellos sufrieron síntomas de agotamiento por calor. Como respuesta, la FIA y todos los equipos de Fórmula 1 encargaron una amplia investigación que acabó dando lugar a un chaleco refrigerante estándar, capaz de hacer circular agua a través de un sistema de tubos. Cuando se prevé que las temperaturas superen los 31 °C, la FIA declara una situación de "riesgo por calor", lo que obliga a los pilotos a utilizar el chaleco o añadir 0,5 kg de lastre equivalente al coche.

El diseño original no tuvo una acogida especialmente positiva entre los pilotos, principalmente por su eficacia limitada más allá de unas pocas vueltas y por la incomodidad que provoca dentro del habitáculo. Por ello, la FIA ha introducido ciertas excepciones en el límite presupuestario para los equipos que quieran mejorar el sistema. En concreto, se les ofreció una exención de 50.000 dólares si conseguían desarrollar un sistema de refrigeración que demostrase funcionar durante toda la carrera, además de otros 75.000 dólares para mejorar la comodidad y la eficacia del propio chaleco.

El piloto de Mercedes, George Russell, reabrió el debate con una entrevista concedida a The Times, en la que pidió al organismo regulador que interviniera para mejorar el marco reglamentario. Mercedes es uno de los equipos que decidió no desarrollar un sistema propio, al considerar que la excepción presupuestaria era insuficiente y que prefería destinar sus recursos de ingeniería a hacer más rápido el coche, en lugar de dedicarlos a una cuestión de comodidad.

Como explicó el propio Russell, cualquier recurso humano adicional que se destinase a unos chalecos utilizados únicamente en determinadas carreras sería un recurso que dejaría de emplearse en mejorar el rendimiento de su W17.

Por tanto, mientras Mercedes lucha por mantenerse por delante de sus rivales ante los progresos de McLaren, Red Bull y Ferrari, y dado que por ahora el debate gira más en torno a la comodidad que a una cuestión estrictamente de seguridad, parece bastante evidente dónde están las prioridades del equipo.

Sin embargo, pocos pilotos parecen compartir la postura de Russell. Algunos consideran que los sistemas actuales son suficientemente buenos para afrontar las situaciones más extremas, mientras que otros defienden directamente que estos dispositivos ni siquiera deberían existir, como es el caso de los pilotos de Red Bull Max Verstappen e Isack Hadjar.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Creo que deberían prohibirse, porque se supone que esto tiene que ser duro", aseguró Hadjar en Singapur, escenario de la cuarta carrera de 2026 declarada de riesgo por calor.

Verstappen añadió: "Para mí no son necesarios. Sí, hace calor, pero esto no es una sauna. Además, con este chaleco refrigerante tienes todos esos cables absurdos dentro del coche, que también te limitan los movimientos. Aunque funcionase durante una hora y media, aunque refrigerase perfectamente, no lo necesito. Pero es que, de todas formas, tampoco funciona durante una hora y media".

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, se mostró igual de crítico: "Sí, creo que hace calor, pero ha hecho calor durante toda la historia de este deporte. Está bien tenerlo como opción. Personalmente, no me gusta. No me parece cómodo".

El compañero de Russell en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, explicó que no utiliza el sistema estándar después de haber sufrido "dos experiencias muy malas" durante su temporada de debut el año pasado. Y aunque recibiría con los brazos abiertos una solución mejorada, por ahora prefiere centrarse en el trabajo físico que puede realizar durante sus entrenamientos para mejorar su adaptación al calor.

"Cuando lo utilicé el año pasado, tuve dos experiencias muy malas", explicó Antonelli. "La primera vez no funcionó durante tanto tiempo como esperábamos. La segunda vez falló el sistema de bombeo y tuve que completar toda la sesión con el sistema haciendo circular agua a 50 grados. Después de la sesión sufrí un golpe de calor, así que no fue nada agradable".

"Desde entonces pensé: '¿Sabes qué? Voy a entrenar duro para no tener que utilizarlo durante los fines de semana'. Si llegamos a un punto en el que esté desarrollado y tengamos la confianza de que va a funcionar siempre y durante el tiempo que necesitamos, creo que sería algo muy positivo, porque realmente te mantiene fresco. Pero ahora mismo hay demasiada incertidumbre".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Por su parte, Charles Leclerc, de Ferrari, aseguró que prefiere disponer de un sistema imperfecto antes que no tener ninguno, aunque únicamente funcione durante media hora.

"Lo ideal sería tener un chaleco refrigerante todavía mejor y, si puedo disponer de él, siempre lo utilizaré", explicó. "Digamos que durante 15 o 20 vueltas funciona bastante bien. Después, durante el resto de la carrera, pasas bastante calor, igual que ocurre con otros chalecos refrigerantes. Pero al menos tengo esas 15 o 20 vueltas, y ya estoy agradecido por ello".

"Hay pilotos que ni siquiera quieren oír hablar del chaleco refrigerante, pero eso depende de las preferencias de cada uno".

También hay defensores convencidos del sistema, como el piloto de Williams Carlos Sainz.

"Si hay algo que como equipo hemos hecho bien en términos de desarrollo este año, es el chaleco refrigerante, que sin duda nos ha permitido a Alex y a mí estar mucho más cómodos dentro del coche. Estamos muy contentos de tenerlo. Entiendo el punto de vista de Mercedes. Al mismo tiempo, nosotros le hemos dado más prioridad que Mercedes, y por eso hemos conseguido que funcione mejor".

El piloto de Haas Esteban Ocon incluso considera que el sistema le ha ayudado a mejorar su rendimiento personal, aunque únicamente sea durante un periodo limitado de tiempo.

"Creo que ha supuesto una mejora enorme del rendimiento desde el punto de vista físico", aseguró el francés.

"Por supuesto, desde que introdujimos el sistema nunca ha funcionado durante toda la carrera. Dura unos 40 minutos y, después, lo único que sigue circulando es líquido caliente, porque dentro del coche hace muchísimo calor. Pero ya es positivo tener algo, porque hasta entonces había disputado toda mi carrera deportiva sin ello".

"No creo que todo el mundo sea consciente de hasta qué punto es mejor para un deportista estar a la temperatura adecuada para rendir al máximo".

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