La nueva "mentalidad" de Wolff para la recuperación de Mercedes F1

El equipo alemán ha tenido un complicado inicio en la temporada 2024 de la Fórmula 1, de hecho, el Gran Premio de Arabia Saudí del pasado fin de semana expuso una debilidad particular que su nuevo W15 tiene en las curvas de alta velocidad.

Aunque la escudería no tiene respuestas en este momento a ese inexplicable problema, Toto Wolff ha dicho que confía plenamente en que todos se pongan manos a la obra para solucionarlo.

Y, aunque existe la posibilidad de que 2024 sea el tercer año consecutivo de Mercedes buscando soluciones a sus problemas, Wolff ha dicho que está más tranquilo que en los años anteriores porque cree que el equipo está en una posición diferente esta vez.

"He cambiado de mentalidad. No creo que esa presión extra sobre todos nosotros haga que lo hagamos mejor. Creo que tenemos un problema físico. No es por falta de intentos ni por la mentalidad o la motivación. Todo eso lo tenemos, y puedo verlo en la organización".

"Como competidores que somos, cuando tenemos resultados tan decepcionantes, te sientes mal, pero estamos intentando cambiar eso con la motivación adecuada, creemos al 100% que podemos darle la vuelta a la situación", añadió el director del equipo de la estrella.

Toto Wolff admite que aunque el rendimiento en pista parece similar al de temporadas anteriores, la situación es muy diferente porque la comprensión de su nuevo concepto de coche es mucho mayor.

"El año pasado teníamos muchas incógnitas", dijo. "Desde donde empezamos, dijimos, 'vale esto podría ser una razón' y 'esto podría ser otra razón' y 'esto podría ser otra razón'".

"Pero ahora en los sensores veo que tenemos lo que necesitábamos. Pero todavía vemos que hay un comportamiento del coche a una cierta velocidad, donde nuestros sensores y simulación dicen que ahí es donde deberíamos tener la máxima carga aerodinámica, pero no la tenemos".

"Este equipo nunca ha sido demasiado confiado, probablemente al revés. Siempre vemos el vaso medio vacío. Y esa actitud se mantiene, pero también la actitud y la motivación para arreglarlo".

El director del equipo Mercedes en la Fórmula 1 cree que todas las lecciones que se aplicaron para solucionar los problemas a los que se enfrentaron con sus dos primeros monoplazas de efecto suelo le ayudarán a trazar un camino más obvio para salir de los problemas.

"Esta vez tengo una confianza diferente en el grupo", dijo. "Llegados a cierto punto, básicamente estás marcando todas las casillas de lo desconocido y por donde estamos hoy está bastante claro hacia dónde apunta el futuro. Tengo la sensación de que llegaremos a lo más alto".

"¿Es nuestro plan actual lo suficientemente bueno como para vencer a un Max Verstappen en un Red Bull? No, no lo es. Pero al menos sí lo es para llevarnos a una posición de luchar por los podios y estar justo ahí, estoy 100% seguro de que lo vamos a conseguir", concluyó.

