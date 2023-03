Las novedades de las retransmisiones de TV en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Algunos de los cambios significativos en la forma de retransmitir la Fórmula 1 se han producido entre bastidores, especialmente, con la renovación durante el invierno de las instalaciones de producción en Biggin Hill [Reino Unido] para ser más modernas. Sin embargo, donde el Gran Circo nunca se detiene es a la hora de intentar mejorar lo que los aficionados ven en sus casas, ya sea cuando los grandes premios se retransmiten en director desde los circuitos o en lo que respecta a otros elementos como los monitores y los gráficos.

Con el inicio de la temporada 2023 antes de lo habitual, la Fórmula 1 ha pasado toda la pausa invernal estudiando qué introducir en su cobertura, y ahora que el trabajo ha concluido, está todo listo para que se pongan en marcha una nueva serie de ideas, algunas, con una tecnología bastante innovadora.

A continuación, echemos un vistazo a lo que los aficionados pueden esperar esta temporada.

Inteligencia Artificial en las repeticiones a cámara lenta

La Fórmula 1 ha utilizado muy a menudo las cámaras superlentas en lugares en los que ver la acción a una velocidad diferente proporciona una visión nunca vista, como cuando los coches rozan las barreras en el Gran Premio de Mónaco. No obstante, esas cámaras, que cuestan unos 400.000 euros cada una, no se pueden instalar en todas las curvas, ya que resulta difícil predecir dónde se producirán los momentos más espectaculares.

Por eso, cuando vemos las repeticiones a cámara lenta de los accidentes, pueden parecer borrosas, sobre todo con una definición de 4K. La Fórmula 1 ha trabajado para que esas repeticiones tengan un mejor aspecto, y probaron un nuevo producto de inteligencia artificial en el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado.

El sistema procesa las imágenes de las cámaras normales y, rellenando hábilmente los fotogramas que faltan [técnicamente denominado como interpolación], garantiza que las repeticiones sean suaves como la seda. La IA se puso en práctica cuando Fernando Alonso saltó por los aires tras chocar contra Lance Stroll, por lo que todo se vio mucho mejor.

El director de retransmisiones y medios de comunicación de la Fórmula 1, Dean Locke, afirmó que el proceso se utilizará en todas las carreras a partir de ahora, lo que debería ser una mejora en la definición: "Es un sistema muy inteligente. Podemos hacer que todas nuestras cámaras sean de alta definición, y es otro nivel poder hacerlo en directo".

El proceso se puede usar en cualquier tipo de grabación que se haga durante un fin de semana, incluidas las cámaras del pitlane y las onboard.

Un sonido mejorado al estilo Drive to Survive

Tras el éxito de la serie de Netflix, Drive to Survive, la Fórmula 1 está trabajando para asegurarse de que el espectáculo en directo tenga la misma expectación y ambiente. Aunque parte de eso se debe a los efectos visuales, un elemento muy importante también es el sonido, y ya han pensado en mejorar el audio en 2023.

Locke dijo que el campeonato quiere que las retransmisiones en directo suenen tan emocionantes como la experiencia de Netflix u otras series del estilo, por lo que están planeando unos ajustes: "La gente va a esperar, cuando sintonicen una retransmisión tradicional de la Fórmula 1, que suene como Drive to Survive".

"Así que hemos decidido que tengamos que hacer lo posible para mejorar, y estamos estudiando cómo", insistió el director de esta parte tan clave en el crecimiento de la Fórmula 1, y consistirá en cambiar la posición de los micrófonos de la pista, girándolos hacia el público para captar sus gritos.

También se está intentando captar el sonido de los monoplazas, ya sea añadiendo micrófonos a las cámaras de los pianos, o mezclando el audio de los laterales del circuito con el paso de los coches.

Nuevos gráfico de realidad aumentada

Prototipo de los gráficos

El año pasado, la Fórmula 1 mejoró las imágenes de las cámaras onboard para ofrecer algunas superposiciones gráficas de realidad aumentada de los coches que se perseguían, incluyendo la velocidad y el nombre del piloto. Eso resultó ser un éxito y, para esta temporada, la tecnología ha avanzado para que esos elementos adicionales se pongan sobre las tomas del helicóptero.

Locke sugirió que eso podría ser especialmente útil a la hora de destacar una diferencia que se está compactando cuando un piloto entra en boxes: "Tal vez podamos hacer una pieza elástica en la que un monoplaza entre en el pitlane y otro lo persiga, puede mostrar el tiempo que hay entre ambos".

Nuevas cámaras onboard

Prototipo de los gráficos

Los seguidores de la Fórmula 1 ya saben que las cámaras onboard en los cascos serán muy comunes este año, lo que ofrecerá más opciones a las cadenas de televisión. Los límites de ancho de banda significan que, por ahora, la FOM solo utilizará entre seis y ocho pilotos por carrera, cuyas imágenes completarán los ángulos normales onboard.

La cámara giroscópica con la que Carlos Sainz compitió en el Gran Premio de los Países Bajos volverá a los circuitos para mostrar mejor el peralte de las curvas, incluida la cita inaugural de Bahrein. Además, el Gran Circo está estudiando la posibilidad de utilizar más cámaras pequeñas dentro del cockpit, tras haber recuperado la de los pedales la pasada campaña.

La Fórmula 1, satisfecha con el resultado, está investigando las opciones para instalar más en el habitáculo, ya sea mirando al piloto desde la cintura o desde los pies: "Vamos a movernos un poco más por el cockpit, y algunos de los equipos ya se han comprometido a ayudarnos".

Los avances tecnológicos de este curso también deberían ayudar a acceder a las imágenes completas onboard mucho más rápido que lo que ha sido lo habitual en el pasado. Hasta ahora, había que esperar hasta el lunes siguiente a la carrera para disponer de algunas imágenes concretas que no se habían retransmitido en directo, pero ya deberían de estar disponibles casi al instante.

Gráficos más sencillos y el 'momento dilema'

Prototipo de los gráficos

La Fórmula 1 llevó a cabo una revisión completa de sus gráficos durante el invierno, y estrenará un sistema mucho más simplificado en 2023. Se consideró que algunos elementos, como los datos de AWS, eran demasiado complicados para los espectadores, y ahora serán más sencillos para comprender, ya se trate de alertas en la pista por incidentes, nuevas velocidades máximas o si el DRS está activado o no.

Una nueva idea gráfica que se pondrá en marcha a finales de esta temporada es un 'momento dilema', en el que la FOM hará una pregunta clave que podrá ser objeto de debate entre los comentaristas y votada por los aficionados. Podría tratarse, por ejemplo, de si un piloto debe hacer una parada adicional para poner unos neumáticos nuevos blandos, o si debe optar por un compuesto medio o duro para su última parada.

Locke explicó: "Vamos a informar a los comentaristas y avisarles con unos segundos de antelación. Luego, al final de la carrera, podremos responder a la pregunta, como si el piloto hubiera entrado en boxes, había ganado cuatro posiciones, por ejemplo".

Adiós al uso de drones

Prototipo de los gráficos

Una innovación que la Fórmula 1 probó el año pasado fue el uso de drones para obtener mejores tomas aéreas. Aunque la primera prueba en el Gran Premio de España no dio buenos resultados, una más reciente en Austin sí que fue mejor, aunque el Gran Circo considera que la tecnología de los drones todavía no se ajusta a las exigencias de cubrir un deporte de alta velocidad.

"Los drones no son lo suficientemente rápidos", explicó Locke. "Son geniales para otras modalidades que no pueden permitirse un helicóptero, pero nosotros somos ridículamente rápidos. Creo que la tecnología llegará muy rápido, pero vamos a dar un paso atrás durante un tiempo hasta que no podamos mejorarla lo suficiente, no queremos hacer nada que sea una basura".

"Haremos más pruebas en algunas carreras, pero estamos esperando a que los drones realmente rápidos nos alcancen", sentenció el máximo responsable de la cobertura televisiva de la Fórmula 1.

Prototipo de los gráficos

