Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia
Análisis
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Mercedes ha traído a Bahrein una solución inédita para el alerón trasero con dos pequeños flaps que, al estar anclados al último elemento, se extienden en altura más allá del endplate.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Alerón trasero del Mercedes W17

Alerón trasero del Mercedes W17

Foto de: AG Photo

La última jornada de pruebas en Bahrein está ofreciendo datos interesantes, no solo en cuanto a tiempos, ya que por la tarde los equipos trabajarán en las habituales simulaciones de clasificación, sino también desde el punto de vista técnico. Mercedes acapara toda la atención, ya que ha introducido una solución inédita, nunca vista antes, no solo en el W17, sino en toda la parrilla.

De hecho, esta mañana han aparecido en el alerón trasero del coche de Brackley dos "cuernos" que extienden el perfil principal más allá de la altura del endplate, entrando en una zona de las reglas hasta ahora inexplorada por las escuderías.

De hecho, es como si Mercedes hubiera añadido un alerón extra en secuencia a los dos principales. Los dos "cuernos", de hecho, no parten de la extensión del último elemento, sino de la adición de dos pequeños alerones adicionales anclados precisamente en el último perfil, generando así también un soplado totalmente intencionado.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Mientras que una parte de esta extensión está anclada a la sección fija del alerón según el reglamento, la que integra el pivote de rotación, la parte principal, está conectada al alerón móvil. Esto significa que, con el alerón cerrado, las extensiones contribuyen a generar más carga, mientras que cuando se abre, la resistencia extra es mínima: la mayor parte de los dos "cuernos" se mueven junto con el flap, acompañando y guiando los flujos de salida.

Se trata de una solución muy interesante en varios aspectos. En primer lugar, significa que el equipo de Brackley ha logrado encontrar una forma de trabajar en los volúmenes dentro de un apartado bastante restringido en las reglas de este año.

Más sobre Mercedes:

En este contexto, poder extraer más carga del alerón trasero, útil para estabilizar el tren trasero en las curvas y en la fase de tracción, sobre todo cuando entra el impulso eléctrico y aumenta la tensión sobre los neumáticos, puede suponer una ventaja.

El otro aspecto interesante es que esa zona del alerón desempeña un papel crucial en el funcionamiento general de la parte trasera. De hecho, la norma de 2022 había limitado la posibilidad de utilizar endplates prolongados, hasta el punto de integrarlos en el mainplane, lo que complicaba la gestión de los flujos. Precisamente por eso, en 2022 surgieron soluciones muy particulares, como la de Aston Martin en circuitos de alta carga, que intentaban replicar de forma ingeniosa el efecto de los endplates tradicionales.

Alerón trasero del Mercedes W17

Alerón trasero del Mercedes W17

Foto de: AG Photo

Por el contrario, las normas de 2026 han dejado más libertad en este aspecto, permitiendo el regreso de endplates más "tradicionales" para evitar que los flujos se deslicen hacia el exterior. En este escenario y teniendo en cuenta también el diseño de los flaps, conseguir extender eficazmente los elementos del alerón en esa zona para generar más carga puede convertirse en una solución muy interesante.

Por lo tanto, no debe sorprender que también se haya rediseñado el endplate: la banda exterior presenta ahora una geometría más ondulada y tridimensional respecto a la configuración anterior, que parecía casi verticalmente plana. Una elección que, en cierto modo, recuerda lo visto en los endplates del alerón delantero, donde los equipos están trabajando para aumentar el efecto de outwash.

La nueva especificación del alerón trasero de Mercedes, al que los mecánicos han aplicado esta mañana la parafina o flow-viz para la habitual recopilación de datos, confirma que las nuevas normas sobre el chasis están dando rienda suelta a la imaginación de todos los ingenieros, que exploran los límites reglamentarios de formas inesperadas a pesar de las restricciones impuestas por la FIA.

Alerón trasero del Mercedes W17

Alerón trasero del Mercedes W17

Foto de: AG Photo

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Mejores comentarios

Más de
Gianluca D'Alessandro

Red Bull F1 sigue a Mercedes y amplía la zona del difusor

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Red Bull F1 sigue a Mercedes y amplía la zona del difusor

Vídeo: Ferrari maravilla con un increíble concepto de alerón trasero en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Vídeo: Ferrari maravilla con un increíble concepto de alerón trasero en Bahrein

Primera actualización importante en el Mercedes W17: pontones, suelo y difusor

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Primera actualización importante en el Mercedes W17: pontones, suelo y difusor
Más de
Mercedes

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

Últimas noticias

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"