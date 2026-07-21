Norris vuelve a cargar contra los motores de 2026: "Hacen lo que quieren"

El mayor rival de Lando Norris en la Fórmula 1 de 2026 no siempre ha estado en otro coche. A veces, según el propio piloto de McLaren, ha viajado detrás de su espalda. El británico dejó una de las reflexiones más llamativas del Gran Premio de Bélgica al cargar, de nuevo, contra el comportamiento de las nuevas unidades de potencia, convencido de que buena parte del rendimiento ya no depende del piloto, sino de un sistema tan complejo que, en sus propias palabras, "hace lo que quiere".

Mientras el debate sobre el reglamento de 2026 sigue creciendo entre equipos y pilotos, Norris puso voz a una frustración que en Spa ya había comenzado a explicar Andrea Stella. El director de McLaren desveló durante el fin de semana que las nuevas unidades de potencia realizan cálculos en tiempo real, "aprenden" durante su funcionamiento y pueden modificar el despliegue eléctrico de una vuelta a otra, hasta el punto de cambiar incluso las referencias de frenada de los pilotos.

Norris, sin embargo, llevó ese análisis un paso más allá al explicar cómo lo vive desde el cockpit. "Como piloto, realmente tiene muy poco que ver contigo. Hay algunas cosas que puedes controlar, como pulsar un botón unos metros antes o después, pero hay demasiadas cosas que están completamente fuera de tu control", lamentó.

El británico considera especialmente frustrante que una vuelta de clasificación pueda quedar condicionada por factores ajenos al propio conductor.

"Es una pena que haya tantas cosas que puedan dictar tu ritmo en clasificación. No depende del piloto. Solo esperas tener suerte, que la unidad de potencia haga lo que tiene que hacer y no haga alguna tontería".

Sus palabras no llegaron por casualidad. El sábado, Oscar Piastri sufrió precisamente uno de esos problemas de despliegue eléctrico que McLaren todavía trataba de comprender horas después de la clasificación. Stella explicó que el sistema realiza cálculos continuamente mientras el coche rueda y que pequeñas variaciones pueden alterar por completo la entrega de energía, afectando tanto a la velocidad punta como a los puntos de frenada.

Un problema que, según Norris, le ha perseguido todo el año

De hecho, Norris reveló que el comportamiento de la unidad de potencia ha sido uno de los motivos que, a su juicio, ha limitado su rendimiento durante buena parte de la temporada.

"Honestamente, me ha costado toda la temporada. Creo que este ha sido el primer fin de semana del año en el que he sido competitivo en las rectas. Es la primera vez que he podido decir: 'Por fin estoy contento con mi velocidad punta'".

Hasta Spa, asegura, había sido él quien había sufrido ese déficit, mientras que en Bélgica fue Piastri quien quedó en desventaja. Pero tampoco cree que la responsabilidad fuera del australiano.

"Esta vez Oscar fue quien estaba un poco más atrás en clasificación, pero tampoco dependía de él. Simplemente las unidades de potencia hacen lo que quieren".

Preguntado por si la situación puede mejorar a corto plazo, Norris apenas encontró una respuesta. "No tengo ni idea. Tendréis que preguntárselo a HPP".

Las declaraciones del británico vuelven a poner el foco sobre uno de los asuntos más delicados del reglamento de 2026. Mientras fabricantes y equipos siguen desarrollando modelos capaces de anticipar el comportamiento de unas unidades de potencia cada vez más sofisticadas, los propios pilotos reconocen que, en ocasiones, su vuelta perfecta depende menos de sus manos que del algoritmo que gobierna el sistema híbrido.