Norris espera que la F1 actúe contra los troles en redes sociales

Tras una temporada 2021 de Fórmula 1 especialmente polémica, en la que los seguidores de Lewis Hamilton y Max Verstappen se enfrentaron en redes sociales por los incidentes de sus ídolos en pista, el odio hacia los pilotos se convirtió en uno de los principales temas de conversación.

Latifi recibió amenazas de muerte e insultos después de que su accidente en Abu Dhabi obligara a salir el coche de seguridad que dio un giro a la batalla por el título, una línea de fuego en la que Norris asegura también haber estado en algún momento.

El piloto inglés dijo que ha aprendido que la mejor manera de lidiar con los troles en las redes sociales es reírse de ellos, pero cree que el lado oscuro de las redes sociales es un tema que debe abordarse.

"Es algo que he aprendido en mis tres primeras temporadas en la F1, donde he visto que hay personas que es lo único que quieren hacer con su vida, y no tienen nada mejor que hacer que atacar a la gente", dijo Lando Norris.

"Odio verlo. ¿Me afecta? En una pequeña medida sí, pero nada más que eso".

"Por mi parte, ahora es más divertido para mí y me lo tomo como risa y una broma, en lugar de tomármelo como algo personal, ya que no se puede hacer nada".

"Tienes que centrarte en tu propio trabajo, en tus vueltas, lo que sea. Y si no está en tus manos, no hay razón para que te echen la culpa".

"Esperemos que eso pueda cambiar y, hasta cierto punto, hay que preocuparse menos de lo que diga la gente y seguir adelante con las cosas".

"Esperemos que eso pueda mejorar. Nosotros como equipo y la Fórmula 1 estamos realizando un gran esfuerzo en este tipo de cosas para que mejore y dejar atrás ese tipo de gente", continuó el de McLaren.

Latifi reveló este martes que contrató seguridad privada a raíz de las amenazas de muerte que recibió tras el GP de Abu Dhabi. El director del equipo del piloto canadiense, Jost Capito, dijo que nadie debería haber tenido que soportar lo que el joven sufrió después del accidente en esa carrera.

"Lo que le ocurrió es completamente inaceptable", dijo Capito.

"Y es difícil dar algo más que apoyo mental, ¿no? Le apoyamos en el sentido de que está convencido de que no hizo nada malo, y de que el equipo no le culpa de ningún error, de ningún fallo ni de nada".

"Estaba corriendo y en las carreras pueden pasar algunas cosas. Si estás luchando por la posición eso puede pasar".

"Dejó un tiempo las redes sociales y no le presionamos con las redes sociales para que descansara de esto. Luego ya visteis el texto que él publicó cuando volvió".

"Y creo que eso fue muy útil, no sólo para él, sino para todo el mundo en la F1 o incluso más allá de este deporte, y eso le hizo más fuerte”, finalizó el director de Williams.