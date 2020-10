Norris: "Stroll parece que no aprende"

Norris había llegado a rodar tercero en los primeros compases de la carrera del domingo en Portimao, y estaba dentro de los puntos antes de su accidente con Stroll en la vuelta 18 de la carrera.

Stroll buscó pasar a Norris por el exterior en la curva 1 a pesar de haber frenado en el piano, y giró sobre el McLaren, que estaba en el interior, provocando el contacto.

El golpe dejó a Norris con daños, que tuvieron que ser reparados en una parada en boxes poco después del incidente, arruinando su carrera, mientras que Stroll recibió una penalización de cinco segundos por ser el responsable del toque.

Norris finalmente terminó la carrera en 13º lugar, después de sufrir un pinchazo lento, mientras que Stroll se retiró a 15 vueltas del final después de caer al último puesto y recibir una segunda penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista.

Hablando de la colisión después de la carrera, Norris expresó su confusión sobre el movimiento de Stroll y por qué intentó un adelantamiento similar al de Max Verstappen en los libres del viernes que acabó en contacto.

"No sé qué estaba haciendo realmente", dijo Norris. "No sé dónde estaba realmente. Se fue a la izquierda, lo que me sorprendió bastante cuando fácilmente pudo haber ido al interior. Yo estaba a su lado, y él simplemente giró".

"Obviamente, no aprendió del viernes, pero no parece aprender con nada de lo que hace. Le pasa mucho, así que sólo necesito asegurarme de que me mantengo alejado de él".

Norris dijo que se quedó "intentando sobrevivir" después del incidente debido a los daños sufridos, y que sentía que los puntos eran posibles de no haber sido por ello.

"Estuve solo durante gran parte de la carrera", dijo Norris. "Estábamos sufriendo mucho con el viento al principio, y luego tuve un pinchazo que me obligó a pelear de nuevo en la segunda parada. Luego, en la última, fuimos rápidos y teníamos un buen ritmo, pero estábamos demasiado lejos de donde debíamos estar".

"Es una pena, podríamos haber conseguido algunos puntos hoy, pero no fue así".

