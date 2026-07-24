Norris responde a las quejas por la F1 2026: "Si no te adaptas, no estás al nivel"

Los pilotos han hablado abiertamente sobre cómo las complejas necesidades de despliegue de energía de los monoplazas de Fórmula 1 de 2026 han cambiado por completo la forma de pilotarlos. La gran dependencia de la recuperación de energía ha obligado a modificar especialmente el enfoque en las curvas rápidas.

El piloto de Mercedes George Russell es uno de los que más está sufriendo para adaptarse a su coche esta temporada, algo que a su compañero y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, le ha resultado mucho más natural.

Norris, cuyo equipo McLaren solo ha conseguido cuatro podios este año mientras intenta recortar distancias con Mercedes, mostró poca compasión por la situación de Russell, a pesar de que sigue pilotando el coche más rápido de la parrilla en 2026.

"Quiero decir, he tenido que cambiar mi estilo de pilotaje todos y cada uno de los años de mi vida", afirmó Norris en Hungría. "Supongo que para él ha funcionado durante 20 años; para mí no. Mi estilo de pilotaje funcionó en 2018, cuando hice mi año de pruebas. Probablemente solo entonces. Desde ese momento he tenido que cambiar".

"Creo que cuanta más experiencia tienes en Fórmula 1, mejor preparado deberías estar. Si no estás listo para adaptarte a un coche diferente, entonces no estás al nivel suficiente. Es nuestro trabajo, por eso nos pagan millones. Tenemos que conducir cualquier coche que nos den, sea bueno, malo, fácil o difícil. Hay que hacerlo".

Norris sufrió especialmente durante la primera parte de la temporada 2025 para extraer todo el potencial de su McLaren al límite en clasificación, antes de encontrar soluciones tanto técnicas como en su estilo de conducción que le permitieron volver a luchar por el campeonato. Ese proceso constante de adaptación tampoco ha terminado con el coche de 2026.

George Russell está teniendo que emplearse a fondo para entender el Mercedes de 2026 e intentar igualar el rendimiento de Kimi Antonelli. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ahora mismo, cada carrera a la que llego siento que tengo que olvidarme por completo del fin de semana anterior y aprender a conducir un coche nuevo, porque así es para nosotros", explicó. "Cada piloto es diferente. Pero toda mi carrera en la Fórmula 1 ha consistido en descubrir cómo cambiar mi estilo de conducción cada temporada".

Las controvertidas normas sobre el despliegue de energía son tan complejas que las unidades de potencia dependen de software basado en aprendizaje automático para gestionarlo. Esto ha generado un gran descontento entre los pilotos, ya que los motores son extremadamente sensibles a las acciones del piloto y un pequeño error en una curva puede hacer perder varias décimas en la recta siguiente. Como explicó el compañero de Norris, Oscar Piastri, en Spa, en ocasiones parece que las clasificaciones dependen de que "los ordenadores funcionen... o no".

Aunque ahora resulta más difícil para el público evaluar el rendimiento real de un piloto y separarlo del comportamiento de la unidad de potencia, y Norris comparte la frustración general por lo impredecible que resulta el sistema, no está de acuerdo con la opinión de Max Verstappen de que el piloto ya no puede marcar tantas diferencias como antes.

"Claro que puedes marcar la diferencia", aseguró Norris. "Es evidente que algunas curvas han perdido importancia. Quizá todo se haya comprimido un poco, pero si eres un mejor piloto, la mayoría de las curvas siguen siendo lugares donde puedes sacar ventaja a los demás. Y seguirás estando por delante".

Aunque algunas curvas rápidas ahora se utilizan para recuperar energía, Norris cree que la menor carga aerodinámica de los coches de 2026 ha convertido las curvas de media velocidad en un desafío mucho mayor.

"En circuitos muy rápidos, como Silverstone o Spa, hay menos curvas donde puedes ganar tiempo por vuelta. Pero en un trazado como este no creo que sea así", explicó. "Algunas de las curvas de este fin de semana serán más exigentes que nunca, porque la velocidad de entrada en las curvas 11 y 4 es mayor que la del año pasado y tenemos menos agarre. De hecho, es casi lo contrario. Es una oportunidad para que un buen piloto marque todavía más la diferencia".