Norris protesta por su sanción "injusta" en Azerbaiyán

Lando Norris recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida y tres puntos en su licencia después de no entrar a boxes durante una bandera roja en la Q1.

Norris circulaba por la recta principal y cuando estaba cerca de la entrada a boxes, se detuvo la sesión tras un accidente.

Por radio se escuchó al piloto inglés preguntar al equipo McLaren si debía entrar en el pitlane, pero cuando tomó la decisión ya era demasiado tarde y se saltó la entrada. El británico completó una vuelta lenta adicional antes de regresar a su garaje.

Cuando los comisarios tomaron la decisión reconocieron que Norris estaba circulando cerca de la entrada a boxes, por lo que redujeron el castigo de cinco a tres posiciones.

Norris dijo que no tuvo tiempo de reaccionar, y que le preocupaba que la entrada a boxes estuviera cerrada.

"En mi opinión, no creo que haya hecho nada malo", dijo tras la clasificación de Azerbaiyán. "Es difícil, porque circulando a la velocidad que vamos tienes que tomar una rápida decisión pensando en qué es lo mejor y lo más seguro que podemos hacer. Creo que lo que hice fue exactamente lo más seguro”.

"Por lo que sé, el pitlane podría haber estado cerrado y entonces no se puede entrar. Así que podría haber sido una historia diferente y me habrían cuestionado el por qué entré al pitlane en un momento en el que no debía hacerlo”.

"Así que es difícil. No tuve tiempo de hablar con mi ingeniero y preguntarle: '¿Debería abortar, debería no hacerlo?' Hice todo lo que pensé que debía hacer, pero esto apesta, porque al final hay una regla”.

“A veces también hay algo más de indulgencia con ciertas situaciones, cuando el piloto ha hecho lo mejor que se puede hacer en esa situación. Así que estoy un poco decepcionado porque tres puestos más atrás en la parrilla nos van a complicar la vida en carrera. No creo que sea una decisión justa, pero así fue".

Norris dijo que los comisarios podrían a veces apreciar mejor el poco tiempo que tienen los pilotos para tomar una decisión.

(Mira cómo queda la parrilla del GP de Azerbaiyán antes de seguir leyendo)

"Para ciertas situaciones deberían ponerse en el lugar del piloto por un segundo, y ver que tienes que reaccionar a la velocidad a la que vas, tienen que pensar en el tiempo que tienes para reaccionar a las circunstancias y demás”.

"Creo que una reprimenda o algo así es lo correcto. Pero también deberían tener un poco más de comprensión en algunas áreas, y ser capaces de pensar en profundidad la decisión real en sí, analizar qué es realmente justo para el piloto o para el equipo, qué se ha hecho mal”.

"No puse a nadie en peligro. En todo caso, tomé la opción más segura entre ir o no a boxes. Eso lo hace aún peor, no merezco tres puntos en mi licencia por esto. No hice nada peligroso”.

"No hice nada no porque no supiera, o porque fuera despistado o algo así, simplemente no había nada que hacer. Sé cuáles son las reglas y demás. No es que hubiera tenido una falta de comprensión ni nada por el estilo”.

"En algunas situaciones deberían replantearse qué está pasando, si el piloto ha hecho algo mal, etc. No ha sido en esta situación, pero ¿se puede culpar al equipo?”.

"No deberían arruinar mi domingo por una cosa así. Como he dicho, en mi opinión es una mala decisión, o simplemente una penalización o un fallo injusto. Pero es lo que hay, no puedo hacer nada al respecto".

