Norris, el piloto favorito entre los jóvenes fans de la F1

Los resultados de la Encuesta Global de la Fórmula 1, elaborada por Motorsport Network en colaboración con la propia F1 y Nielsen Sports, se dieron a conocer antes del Gran Premio de Estados Unidos tras las respuestas de más de 167.000 aficionados de 187 países diferentes.

Max Verstappen fue nombrado como el piloto más popular de la F1, siendo catalogado como el favorito por el 14,4% de los aficionados, pero Lando Norris logró terminar en segundo lugar con un 13,7%, por delante del ganador de la votación de 2017, Lewis Hamilton.

Todos los resultados, aquí: https://f1-global-fan-survey-motorsportnetwork

Norris destacó cómodamente como el piloto favorito de los aficionados de 24 años o menos, y gozó de una popularidad sin igual entre las fans femeninas, ya que el público de la F1 mostró signos de ser más diverso y joven.

"Una victoria para mí es obviamente una victoria en la pista, pero tener estos pequeños detalles fuera de ella, también para el equipo y para mí es agradable", dijo Norris en reacción al resultado de la encuesta.

"Obviamente, hago otras cosas en casa, como retransmitir en Twitch y demás, algo que no he hecho mucho últimamente. Pero es solo para interactuar con los fans un poco más. Y creo que eso es genial".

"Pero también saber que puedo tener un poco de influencia en esa generación más joven de niños que crecen y en ese grupo de edad, e incluso con algunos de los mayores... es agradable saber que me están apoyando. Es algo muy bonito de escuchar", aseguró el joven piloto británico.

Norris también ayudó a McLaren a ganar la votación como equipo favorito de los aficionados. Con su resurgimiento en la pista este año, se refleja en un aumento significativo de la popularidad, ya que su cuota de votos prácticamente se duplicó del 15,8% en 2017 al 29,5% en 2021.

Norris y su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, –que terminó cuarto en la votación de pilotos– ayudaron a McLaren a situarse en el puesto número 1 con el 40% de los aficionados en el grupo de edad de 16 a 24 años. McLaren también encabezó la votación en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Brasil, además de ocupar el primer puesto en Europa, América, Oriente Medio y África.

"Me alegro por el equipo, supongo que soy una pequeña parte de eso", dijo Norris. "[Es] lo que hacemos como equipo, las cosas que hacemos también para los aficionados y con nuestros socios, etc. Gran parte de esto es para ser parte de los fans también. La Fórmula 1 no es solo un '¿puedes hacerlo bien en la pista?".

"Hay muchas otras cosas, y una de ellas es entretener a los aficionados y permitirles ver el otro lado de ti, no sólo como piloto de carreras, sino como la persona que eres. Así que sí, es bonito que nos den su opinión. Es bueno que hagamos un buen trabajo con eso".

Ricciardo calificó el resultado de la encuesta como "alentador" para McLaren, demostrando el valor de sus eventos y actividades fuera de la pista para promocionar el equipo.

"Hacemos muchas actividades fuera del circuito, o fuera de las cosas de los domingos a las tres de la tarde", dijo Ricciardo. "Nos esforzamos por comprometernos e interactuar con los aficionados, y está dando sus frutos. Es genial darles un poco más de acceso [a la F1 y el equipo] y creo que es bueno saber que vale la pena".

"El equipo se esfuerza mucho en ello y yo siempre he apostado por este tipo de cosas. Tal vez me guste la cámara, ¡no lo sé! Y Lando también es muy parecido, así que creo que el equipo está muy contento con eso", concluyó.