Norris piensa que podía haber luchado por la pole en Bélgica

Norris fue el más rápido tanto en la Q1 como en la Q2 antes de chocar contra la barrera en la parte superior de Raidillon al comienzo de la Q3 bajo condiciones de lluvia.

El incidente provocó una bandera roja y un largo retraso, mientras el piloto de McLaren era trasladado al hospital para una revisión mayor incluyendo una radiografía de su codo. El sábado por la tarde regresó a la pista luego de ser dado de alta.

Sin tiempo en la Q3 se clasificó 10º, pero ganó un puesto por una penalización pendiente a Valtteri Bottas.

"He estado mejor, pero estoy bien", dijo al regresar al circuito. "Creo que sólo estoy un poco golpeado porque fue un impacto bastante grande. Mi cuerpo ha salido un poco perjudicado. Pero estoy bien, estoy listo para correr mañana. Quiero volver a la pista ya, porque la sesión no terminó como yo quería".

Norris admitió que, al igual que otros pilotos, pensaba que las condiciones al inicio de la Q3 eran demasiado malas para que los coches pudieran rodar.

"Todo iba extremadamente bien", explicó. "Desde la primera vuelta en la Q1 las cosas iban perfectamente y me sentía confiado con el coche. Fue complicado salir en la Q3 porque incluso en la vuelta de salida, estaba diciendo lo mojado que estaba y diciendo que debería detenerse o algo así, porque estaba sufriendo bastante aquaplaning”.

"Así que era una situación difícil, ¿cuánto quieres empujar y cuánto no? Creo que todo fue consecuencia de una combinación de que quería empujar un poco más considerando el clima que había en ese momento, que tuve un poco de aquaplaning en medio de Eau Rouge, lo que obviamente no terminó muy bien”.

"Por supuesto, me siento mal porque las cosas iban muy bien, el coche estaba en ritmo y la Q1 y la Q2 fueron extremadamente buenas. Creo que podría haber luchado fácilmente por la pole position, pero ahora le he dado mucho trabajo al equipo y probablemente una noche muy larga, pero no hay mucho que pueda hacer ahora".

Algunos pilotos -incluyendo a Lewis Hamilton- han sugerido que un bache en la parte inferior de Eau Rouge había hecho la vida más difícil en Spa este año a comparación de otras temporadas. Norris estuvo de acuerdo en que eso podría haber contribuido a que perdiera el control.

"Sí, hay como una franja de asfalto diferente en la parte inferior. Y definitivamente hace que sea mucho más complicado, especialmente en condiciones cuando todo está tan mojado. Iba en una de las primeras vueltas en las que básicamente no vas a fondo, incluso todavía levante el pie”.

“Pero tienes estas líneas del tranvía que usa la gente. Y de pronto, a la velocidad que iba, toqué un poco fuera de la línea, y acabé tocando el agua estancada, que con los neumáticos mojados y la cantidad de agua que estaba descendiendo, sumado a los baches, todo eso fue demasiado”.

"Creo que al final del día supongo que fue mi error y algo malo para mí. Pero no sentí que estuviera tomando demasiados riesgos al mismo tiempo. Creo que simplemente las condiciones eran muy duras”.

"Y por lo que oí, muchos otros pilotos se quejaban al mismo tiempo de que debería detenerse. Así que sí, por supuesto, estaba frustrado y molesto, pero intentaremos compensarlo mañana".

McLaren aún no ha confirmado qué elementos del paquete de Norris tendrán que ser cambiados, y por lo tanto cómo afectará a su actual posición en la parrilla de salida, la novena. El piloto tiene la esperanza de poder recuperar terreno.

"No creo que sepamos todavía el alcance de todo y desde dónde voy a salir en la parrilla mañana”.

"En Spa puede pasar de todo. Evidentemente, hemos tenido un buen ritmo con un coche muy agradable de conducir. Es genial, son condiciones divertidas para conducir, aunque quizás no al final. Toda la Q1 y la Q2 fue un reto, pero es lo que nos gusta como pilotos, y espero que no sea tan malo mañana y pueda intentar adelantar”.

Norris también reveló que mientras viajaba al hospital animó a su amigo George Russell, que finalmente se clasificó segundo.

"Estoy muy contento por George también. Estuve mirando de camino en la ambulancia porque quería seguir viendo la clasificación. Estaba animando a George para que peleara por la pole”.