Norris pide sanciones más duras por adelantar fuera de pista en F1

El piloto de McLaren cree que es una "tontería" que la falta de dureza de la FIA a la hora de sancionar las infracciones por adelantar por fuera de la pista signifique que los pilotos piensen que recibir una penalización de cinco segundos por un adelantamiento ilegal sea mejor que perder tiempo detrás de él.

Ese pensamiento de Lando Norris se produce después de que su compañero de equipo Oscar Piastri perdiera la posición con George Russell en la carrera sprint de Austin con lo que el australiano consideró una maniobra "descarada" de su rival de Mercedes para adelantarle por fuera de la pista y recibir una penalización que cumplió más tarde.

En declaraciones en el Circuito de las Américas, Norris dijo que los pilotos habían tratado de insistir a la FIA en que la penalización por adelantar por fuera de la pista no era lo suficientemente disuasoria, pero el mensaje no parecía haber calado.

"Lo que me parece un poco absurdo es que estas cosas se hayan planteado tantas veces en las sesiones informativas de los pilotos", dijo Norris.

"Es un punto que sacamos a relucir cada vez y es un punto que el propio George sacó a relucir en Barcelona, donde, con el hecho de que puedes llegar al límite con la línea exterior en la curva 1, simplemente exagerarlo todo y puedes pasar a dos coches, parecido a lo que veíamos hacer a la gente hacer en Rusia en las primeras curvas".

"Es algo para lo que te puedes preparar fácilmente. Y estoy bastante seguro de que llegamos a la conclusión de que la gente lo hace a propósito".

"Hablamos exactamente de eso. Y discutimos que puedes hacerlo fácilmente. Si eres más rápido puedes pasar a alguien y fácilmente le sacarás esos cinco segundos. Como en Mónaco, por ejemplo, si cortas la chicane".

"Ellos [la FIA] vinieron y dijeron, 'vale, lo haremos así, tienes que devolver la posición', pero ahora han sentado el precedente de ni siquiera tener que hacerlo".

Y añadió: "Así que creo que hay un poco de falta de coherencia una vez más, lo que me sorprende un poco. Había una directriz bastante clara sobre lo que iban a hacer cuando ocurriera algo así. Pero es evidente que no lo han hecho".

Norris cree que la mejor solución al problema es exigir a los pilotos que devuelvan cualquier posición ganada ilegalmente, o que la FIA aumente sus sanciones.

"Si es culpa tuya, devuélvela", dijo Norris. "Corriste el riesgo de hacerlo, te comprometiste a hacerlo, devuélvelo inmediatamente. En general, las sanciones deben ser más duras. La gente se sale con la suya en demasiadas ocasiones".

"Sabes que si bloqueas a alguien en la clasificación son tres posiciones, pero a la gente no le importa. Si tienes un coche lo suficientemente rápido, no te importan las tres posiciones. Creo que las sanciones en general tienen que ser más duras. Cuando te meten tres puestos y una sanción de cinco segundos como hoy, no te afecta".

