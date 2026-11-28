Fórmula 1 GP de Qatar

Norris y Piastri, "sorprendidos" por el dominio de Mercedes en la clasificación de Qatar

Mercedes ha liderado todas las sesiones en Losail con un doblete este fin de semana y los pilotos de McLaren aseguran estar "sorprendidos".

Ed Hardy

Editado: 28 nov 2026, 21:31

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Lando Norris se ha quedado "sorprendido" por el ritmo de Mercedes en el Gran Premio de Qatar 2026 y ha asegurado que esto le da a McLaren una "buena indicación" del nivel al que debe estar en la temporada de 2027.

Las 'Flechas de Plata' han copado los dos primeros puestos en todas las sesiones hasta la clasificación previa a la carrera del domingo, con George Russell en la pole junto a su compañero de equipo, el campeón del mundo Kimi Antonelli, en la primera fila.

Ambos pilotos quedaron separados por 0,128s, con otras tres décimas de diferencia con al tercer clasificado, Norris, cuya diferencia de 0,480s respecto a la pole fue, de hecho, menor que la ventaja que Mercedes había tenido en sesiones anteriores.

Así pues, el carácter de alta velocidad del Circuito Internacional de Losail simplemente ha favorecido a Mercedes, cuyo dominante W17, ganador del campeonato, se ha lucido en este tipo de circuitos en 2026.

"Sí, me ha sorprendido la diferencia", afirmó Norris, que compartirá la segunda fila con su compañero de equipo Oscar Piastri. "Pero también es un circuito muy diferente. Es obvio que lo pasamos muy mal en Malasia, que fue una de las últimas ocasiones en las que realmente tuvimos muchas curvas de alta velocidad, creo que la curva 6 o la 7 y la 8, o lo que sea, ya estábamos muy lejos, lo que era un indicio muy claro de que probablemente aquí también nos quedaríamos un poco atrás".

Resumen y resultados de la clasificación:

Lando Norris, McLaren

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Norris terminó noveno en Sepang en octubre, con Piastri sexto, mientras que Mercedes iba camino de ocupar el segundo y tercer puesto, por detrás de Max Verstappen, hasta que George Russell se retiró en los últimos compases.

El campeón del mundo de 2025 añadió: "Simplemente no ha habido muchos circuitos desde entonces en los que se haya podido ver realmente cuáles son realmente las limitaciones a alta velocidad".

"Así que aquí, creo que desde que salimos en la FP1, en las primeras vueltas, quedó bastante claro que no estábamos al nivel de estos chicos. Están haciendo un trabajo increíble. Llevan toda la temporada rindiendo a un gran nivel. Probablemente nos han dado, o nos dieron, una pequeña sorpresa al demostrar de lo que es capaz un coche en curvas de tan alta velocidad".

"Lo que han hecho muy bien es simplemente ser capaces de adaptarse a todos los circuitos y rendir mejor que nosotros".

"Tienen un coche que rinde muy bien a alta velocidad, pero si nos remontamos a Las Vegas, su coche también era uno de los más rápidos en las rectas".

"Así que creo que nos han dado una buena indicación del nivel al que tenemos que estar el año que viene", añadió el campeón del mundo de la Fórmula 1 en 2025.

Apunta para mañana:

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Piastri se hizo eco de las opiniones de su compañero tras lograr su mejor resultado en la clasificación desde el tercer puesto conseguido en Bakú, tras clasificarse a 0,550s de Russell en Qatar.

"Creo que ha sido un poco sorprendente lo competitivos que han sido", afirmó. "Los circuitos en los que les hemos visto realmente competitivos últimamente han sido aquellos con rectas muy largas".

"Obviamente, aquí lo que cuenta es la carga aerodinámica máxima a alta velocidad. Hasta ahora han dejado a todos por los suelos".

"Sin duda, es una buena información de cara al año que viene sobre en qué tenemos que seguir trabajando. Sé que estamos esforzándonos mucho, así que crucemos los dedos".

Así pues, Piastri confirmó que "el tercer y cuarto puesto es, sin duda, lo mejor que podíamos haber conseguido", y señaló que supone un gran alivio haber quedado por delante de Red Bull en la clasificación, con Isack Hadjar quinto y Max Verstappen sexto.

"Creo que, incluso durante la clasificación, parecían competitivos en ciertos momentos", dijo Piastri,. "Por mi parte, creo que todas mis vueltas fueron bastante buenas. Las de Lando también debieron de serlo".

"No creo que nos quedara nada por sacar. Está bien estar por delante de ellos, pero tenemos que mantenernos siempre por delante", concluyó.

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