Norris sostiene que Piastri no tendrá que regalarle victorias en F1

Lando Norris dice que su compañero de equipo, Oscar Piastri, no tendrá que renunciar a ganar carreras de Fórmula 1 para apoyarle en lo referente al título. McLaren ha decidido apoyar plenamente al británico en su objetivo de acabar con los 62 puntos de ventaja de Max Verstappen en la general de pilotos, ya que el bajón de forma de Red Bull ofrece una oportunidad realista de arrebatarle el cuarto título mundial al neerlandés en las ocho carreras restantes.

Sin embargo, antes, la escudería de Woking quiso apoyar a sus dos pilotos por igual, y dar al australiano una oportunidad justa de competir con Norris, lo que le llevó a arrebatarle el liderato a Norris con un audaz adelantamiento en la primera vuelta del pasado Gran Premio de Italia. Como resultado de esa maniobra, el inglés cayó a la tercera posición por detrás del ganador final, Charles Leclerc. Esto ha hecho que McLaren se lo piense dos veces antes de dejar que sus pilotos compitan libremente entre sí.

Más tarde en Monza, McLaren también permitió a Piastri quedar por delante de Norris, ya que terminaron en segunda y tercera posición. Y este jueves por la mañana, el equipo llegó a Bakú confirmando que apoyaría a Norris a partir de ahora si se diera una situación similar, pero según el propio piloto, eso no supondrá que su compañero tenga que renunciar a ganar carreras.

Cuando se le preguntó a Norris si esperaba que Piastri le adelantara en Italia para pasar a liderar la carrera, respondió: "No. En general, probablemente por [estar en] posiciones más bajas, pero si ha luchado por una victoria, entonces merece ganar".

Con 62 puntos de ventaja sobre Verstappen, Norris admitió que quedar en posiciones inferiores sin tener prioridad podría acabar costándole el título de cara a la última carrera de la temporada, en Yas Marina, pero insistió en que quiere ganar el mundial por méritos, y no a toda costa.

"Estoy seguro de que me dolerá, pero también estoy aquí para competir", contestó cuando se le preguntó cómo se sentiría si se le escaparan algunos puntos. "Y si un piloto lo está haciendo mejor que yo, y está rindiendo, yo tengo que hacerlo mejor, así que no querría quitarle eso a nadie. Tampoco quiero que me regalen un campeonato. Sí, sería estupendo ganarlo, y a corto plazo te sientes increíble, pero no creo que a largo plazo te sientas orgulloso de ello".

"No es eso lo que quiero, no es así como quiero ganar un Mundial. Quiero ganarlo luchando contra Max, derrotándole a él y a mis rivales, y demostrando que soy el mejor en la pista. Así es como quiero ganar", siguió.

Norris explicó que McLaren también ha puesto en orden sus "reglas papaya" internas tras el agresivo adelantamiento de Piastri, que acabó abriendo la puerta a Leclerc para acercar la victoria de Ferrari en casa, pero insistió en que él y su compañero oceánico siguen teniendo libertad para luchar al inicio de las carreras.

"Creo que habrá ciertos momentos en los que no sea inteligente luchar, pero si estás en la primera vuelta y ese enfoque ya está en tu mente, será el equivocado", explicó. "Pienso que los dos tenemos que ir a la primera vuelta con el enfoque correcto, que es atacar, intentar ir hacia delante. En cuanto empiezas a pensar en otras cosas, es cuando todo empieza a ir mal".

"Monza fue un caso ligeramente diferente. Hemos mirado a lo que pasó y lo hemos resuelto. Lo principal es que salimos de la curva 4 en primera y tercera posición, y teníamos la mayor diferencia del mundo al entrar en la curva. No era lo ideal para mí, pero tampoco para nosotros como equipo. Así que creo que tenemos instrucciones más claras de cómo podemos competir entre nosotros, y cuánto podemos arriesgarnos".

Norris, que se mostró "agradecido" por recibir el respaldo del equipo, añadió para finalizar: "Oscar sigue luchando por su propia carrera deportiva, sigue haciendo sus cosas. Y podría ser que este año no haya ningún momento en el que tenga que ayudarme. Es más bien que cuento con la ayuda de Oscar cuando sea necesario, pero no es que salga con esa intención en cada sesión. Sólo lucha por sí mismo, y va a hacer su trabajo".