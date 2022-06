Cargar el reproductor de audio

Los dos pilotos de McLaren comenzaron con diferentes estrategias, Lando Norris tenía el neumático medio y Daniel Ricciardo estaba detrás de él con el duro.

El australiano exhibió un buen ritmo cuando estaba a la estela del británico en la primera parte de la carrera, y justo antes de la parada en boxes de Norris, obedeció las órdenes de equipo de esperar detrás si tenía la oportunidad de adelantar antes de que su compañero hiciese su parada.

Más tarde, Ricciardo ganó la posición al hacer su pitstop con el VSC desplegado, lo que le permitió salir por delante de Norris.

En las últimas vueltas de la carrera, el #3 perseguía a Fernando Alonso con su compañero justo detrás de él, y le preguntaron si podía adelantar, ya que él sí tenía ritmo para atacar al asturiano.

Sin embargo, McLaren le dijo al #4 que esperara y, a pesar de su evidente frustración, el británico aceptó la decisión y los dos McLaren cruzaron la línea de meta en el octavo y noveno puesto respectivamente.

"Creo que es bastante simple", dijo cuando Motorsport.com le pidió que explicara las órdenes del equipo.

"Hubo una vuelta justo antes de entrar a boxes en la que Daniel [Ricciardo] podría haberme adelantado y no lo hizo. Creo que le dijeron que solo se defendiera de Pierre Gasly hasta que yo hiciese la parada, y lo hice en la siguiente vuelta".

"Así que hubo una vuelta en la que se quedó detrás de mí, y supongo que el favor de regreso fue que yo no lo adelantara a él más tarde".

"Podría haberlo hecho, estábamos codo a codo en la curva 1. Y fue una decisión difícil hacerlo o no. Mi ritmo con las duras fue un poco más fuerte".

"Como decimos aquí, pensé como equipo y me quedé con eso. Él tuvo la suerte de hacer la parada en boxes con VSC, y tenía el medio al final de la carrera, así que pensé que tendría un poco más de ritmo y que podría atacar a Fernando [Alonso]".

"Como equipo, creo que hicimos un muy buen trabajo hoy, hicimos lo que queríamos, que era terminar en los puntos".

Norris también dijo que hablaría con el equipo sobre cómo se desarrolló la carrera, y señaló que Ricciardo realmente no había sacrificado nada cuando no le adelantó al inicio.

"Sinceramente, si termino octavo o noveno hoy, no es el fin del mundo, no cambia demasiado. Pero siempre queremos terminar lo más arriba posible".

"Creo que simplemente entendiendo las situaciones en las que estábamos, solo fue una vuelta, Daniel [Ricciardo] se quedó detrás de mí hasta que entré a boxes. ​​Y no creo que una vuelta hubiera cambiado nada. Probablemente todavía habría terminado detrás de Fernando".

"Así que siento que solo quería pelear por una posición normal al final. Él [Ricciardo] no estaba ahí o en una posición diferente por lo que hicimos al principio de la carrera".

"Pensamos que eso me ayudaría, pero no fue así. Y por lo tanto, creo que al final de la carrera no había nada que ganar o perder entre nosotros".

Por su parte, Ricciardo reconoció que las órdenes de equipo habían jugado a su favor, pero insistió en que Norris no habría podido adelantar a Alonso.

"Creo que el neumático duro era mejor", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre su estrategia. "Fuimos más rápidos al principio, pero hubo algunas órdenes de equipo".

"Luego, al final, Lando [Norris] fue más rápido con las duras, y de nuevo hubo órdenes de equipo, por lo que todo cambió en ambos sentidos".

"Al principio de la carrera estaba en zona de DRS y levanté, no pasé cuando podría haberlo hecho fácilmente. Al final, creo que él estaba dentro de mi zona de DRS y probablemente era lo mismo, podría haberme adelantado a un una vuelta o dos para el final. Así que supongo que simplemente fue un favor que me devolvieron".

"En cualquier caso, incluso aunque me hubiese pasado, no creo que tuviésemos nada que hacer contra Fernando. Al principio de la carrera vi que Lando salía de la curva 16 totalmente pegado a su caja de cambios y aún así no podía adelantar".

"Así que no creo que haya cambiado el resultado del equipo, creo que íbamos a ser octavo o noveno de todos modos", concluyó el australiano.