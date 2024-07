Norris no está "muy orgulloso" de opacar el primer triunfo de Piastri en F1

Lando Norris ha admitido que no está "demasiado orgulloso" de cómo sus payasadas en Hungría opacaron la primera victoria de su compañero de equipo Oscar Piastri en la Fórmula 1.

El británico cree que el hecho de retrasar su decisión para cumplir con la orden que le dio el equipo para dejar pasar a Piastri, después de haberle hecho un undercut por una decisión estratégica en el momento de las parada en boxes, había provocado un drama innecesario.

Si bien afirma que nunca tuvo dudas en cuanto a devolver el liderato a su compañero, y en ese momento pensó que no había ninguna diferencia entre dejarle pasar antes o después, desde entonces se ha dado cuenta del impacto negativo que tuvo.

En la previa del Gran Premio de Bélgica, Norris expresó cierta pena por cómo se habían manejado las cosas, y reconoció que había margen de mejora tanto para él como para McLaren si se repite algo así.

"¿Podría haberse gestionado de forma diferente, tanto desde el punto de vista del equipo como desde el punto de vista personal? Sí, absolutamente", admitió. "Creo que no estaríamos teniendo esta conversación ahora".

"Si la gente de fuera piensa y se inventa sus propias historias de lo que pasó, y de lo que yo habría hecho o no habría hecho, ese tipo de cosas, no me importa. Pero enturbié la primera victoria de Oscar en la F1, obviamente es algo de lo que no me siento muy orgulloso", dijo el británico.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2ª posición, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1ª posición, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, el equipo McLaren celebra la victoria después de la carrera. Fotografía de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

A lo que añadió: "El hecho de haber conseguido un doblete, y que apenas estuviese en los titulares tras la carrera, que no se hablara nada de ello, es lo que peor me sentó".

"Pero lo hemos hablado. Ambas partes podríamos haber hecho las cosas un poco mejor. No es bueno que haya pasado, pero a su vez sí es bueno porque hemos aprendido de ello y esperemos que se haga mejor la próxima vez".

Norris dice que, pensándolo bien, debería haber dejado pasar a Piastri en el instante en que el muro de boxes le dijo que había que hacerlo, porque entonces habría tenido la oportunidad de luchar de nuevo por el liderato, ya que al esperar hasta dos vueltas antes de la bandera a cuadros, sus pocas posibilidades de victoria se esfumaron totalmente.

Cuando se le preguntó qué habría hecho de forma diferente, Norris dijo: "Dejarle pasar directamente. Es una estupidez que no lo hiciera, porque podemos competir entre nosotros".

"Podría haberle dejado pasar, intentar adelantarle y competir con él. Suena tan simple ahora, pero no es algo que se me pasara por la cabeza en ese momento. Es algo tan simple como eso. Podría haberlo hecho, pero tenía buen ritmo y las cosas iban bien. Así que cuestioné al equipo varias veces".

"Sabía desde el momento en que me colocaron delante de él, que iba a tener que dejarle pasar. Fui un poco tonto y no pensé en devolver la posición antes", admitió.

Aunque Norris cuestionó la orden del equipo, quiso dejar claro que no hubo ningún momento en su cabeza en el que considerara ignorar el mandato.

"Siempre tuve claro que tenía que dejarle pasar. Pero cuanto más esperaba, porque no importaba si le dejaba pasar antes o después, más se preguntaba la gente si lo iba a hacer o no. Mucha gente piensa seriamente que no lo iba a hacer, pero sabía que tenía que hacerlo, así que eso me da igual", finalizó.