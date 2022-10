Norris no se desanima pese a la mala temporada de McLaren F1 en 2022

Cargar el reproductor de audio

McLaren terminó la temporada de 2020 como el tercer constructor con más puntos. Sin embargo, en 2021 cayó hasta la cuarta posición.

Actualmente, el equipo vuelve a ocupar el cuarto lugar, en permanente lucha con Alpine, su rival más directos. Gane quien gane, lo cierto es que McLaren cerrará 2022 con muchos menos puntos que el año pasado.

Lando Norris acumula 100 puntos en lo que va de año, y parece poco probable que iguale su récord personal de 160.

El británico se comprometió claramente con el equipo hasta, al menos, 2025, escudándose en el supuesto progreso de la escudería tras una reestructuración que sigue en curso, y con un nuevo túnel de viento en camino.

Sin embargo, Norris no se mostró desanimado con la bajada del nivel de McLaren e insistió en que no contaba con que fuese a haber grandes cambios en 2022.

"No creo que haya cambiado nada", dijo sobre el progreso del equipo, aparentemente estancado. "No llegué a esta temporada esperando estar en el podio cada fin de semana, pero sí por el tercero, el cuarto o el quinto [puesto]. Pero no me esperaba eso [luchar por las primeras posiciones] cada fin de semana".

"Siempre es difícil, especialmente cuando es un coche nuevo y una nueva generación de coches, saber qué es lo que va a pasar exactamente. El resto siempre va a encontrar soluciones mucho mejores, como Red Bull, que no tiene el mismo nivel de porpoising que Mercedes.

"Hay grandes diferencias, pero creo que en los próximos años se reducirán y todos se acercarán mucho más. Supongo que siempre te sientes un poco decepcionado cuando esperas un poco más de lo que estás consiguiendo".

Norris dijo que todavía tiene fe en que el equipo dé un gran salto adelante en los próximos dos años.

"No es solo algo mío, todo el mundo en McLaren quiere ganar y quiere luchar, y mejorar cada fin de semana y cada mes y cada temporada. Creo que todo el mundo lo siente, y todo el mundo sigue teniendo mucha fe en el equipo".

"Todos están trabajando muy duro para entender todo y tratar de dar esos pasos que necesitamos para volver a donde están Ferrari, Red Bull, y Mercedes. Así que no creo que haya cambiado nada.

"Sigo mirando al futuro con McLaren. Y sí, siempre va a haber sitios difíciles y partes de la temporada difíciles, o temporadas difíciles, y esta es una de ellas".

"Es frustrante a veces, porque crees que has hecho buenas vueltas y te sientes decepcionado al terminar sexto, o décimo, o lo que sea. Pero no creo que eso cambie nada de lo que creo que podemos hacer en un par de años".

