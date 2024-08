Norris no se confía: "Verstappen va a dar mucha guerra, está en casa"

Lando Norris batió a Max Verstappen en la lucha por la pole position para el Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1, y dijo después que McLaren "le ha pillado hoy".

El piloto británico llegó a la Q3 sin demasiados problemas y con un 1:10.074 marcó el ritmo en las primeras vueltas de la última ronda clasificatoria, pero el holandés mejoró en su segundo giro y al de McLaren no le quedó más remedio que darlo todo para registrar un 1:09.673 que le dio una nueva pole con una sorprendente ventaja de 0.356s sobre su rival por el título.

Resumen y resultados: Fórmula 1 Norris hace la pole en casa de Verstappen; Alonso acaba 7º en Zandvoort

Nada más bajar de su monoplaza, Norris se mostró bastante satisfecho con el trabajo realizado y con regresar del parón de verano siendo el más rápido de la parrilla.

"Un día increíble, es bueno estar de vuelta y empezar desde la pole. Era una buena vuelta, sinceramente. La clasificación siempre fue bastante tranquila y di algunas vueltas bastante buenas, sobre todo la del final, que siempre es la más importante. Así que, gran trabajo del equipo y contento con lo de hoy".

Pese a su ventaja al frente de la tabla de tiempos, el de Woking aseguró que no había sido nada sencillo, sobre todo por el clima cambiante y el viento que complicó la sesión clasificatoria.

"Es más difícil de lo que parece, creo. Todo el mundo se queja porque es complicado, no es fácil y en cada vuelta no sabes qué esperar, cuánto puedes empujar y dónde están los límites. Pero es nuestro trabajo al fin y al cabo".

"No es fácil, pero me he sentido cómodo ahí fuera, el coche se sentía increíble. Tenemos algunas mejoras en el coche por primera vez en mucho tiempo y todo está funcionando muy bien. Así que, muchas gracias al equipo también", añadió.

Cuando le recordaron las últimas salidas desde la pole, en las que perdió la posición tras las curva 1, Lando Norris pareció molestarse y no quiso dar una respuesta concreta.

"No estoy seguro de por qué dices eso. Pero estoy emocionado por mañana. Estoy seguro de que va a ser difícil. Max ha sido rápido todo el fin de semana y sé que lo hemos conseguido hoy, pero sigue siendo segundo y va a dar mucha guerra. Sobre todo en su carrera de casa. Así que, deseando que llegue", concluyó el piloto de McLaren.

Las mejores fotos del sábado de clasificación de F1 en Países Bajos

31

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!