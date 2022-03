Norris avisa a McLaren F1: "Habrá más dolor, esperábamos más"

Cargar el reproductor de audio

McLaren sufrió un duro golpe en la primera carrera de la Fórmula 1 en 2022 al salir de Bahrein sin puntos y con un rendimiento extremadamente pobre. Tras la pretemporada en Barcelona, la escudería era una de las favoritos, pero en Sakhir hubo pocos indicios de ellos.

Daniel Ricciardo y Lando Norris terminaron 14º y 15º respectivamente. "Estoy seguro de que se ve tan mal como se sintió", dijo un desilusionado Norris después de cruzar la línea de meta. "Pero es justo donde estamos en este momento y tenemos que acostumbrarnos un poco".

Las expectativas de McLaren eran muy altas: tras el tercer y cuarto puesto en 2020 y 2021, querían ser uno de los candidatos a las victorias en 2022 gracias a la llegada de la nueva normativa técnica.

Sin embargo, el primer fin de semana de la F1 en Bahrein ha confirmado las peores sospechas: "Por el momento no lo hemos hecho bien. Estamos muy, muy lejos. No solo un poco, sino muy lejos", reconoció el piloto británico.

En referencia a la pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos: ¿Qué le pasa al McLaren MCL36 que tan bien se veía en las pruebas?, Norris respondió: "Simplemente nos falta mucha carga aerodinámica y por eso conducirlo es bastante complicado. Es un coche difícil de optimizar".

"Y si no tienes carga aerodinámica, los neumáticos tampoco funcionan bien y nada se puede poner en la ventana óptima. Hay subviraje, sobreviraje y muchas más cosas", explicaba el británico.

Norris no quiso culpar de ello a la falta de potencia del motor Mercedes, aunque también dijo que la velocidad máxima del coche no era muy buena: "No, nos podemos quejar de eso, porque en Mercedes fueron tercero y cuarto. Tampoco ayuda que nos falte algo en ese sentido, claro, pero otros equipos también han tenido problemas".

El de McLaren espera que se puedan encontrar soluciones pronto, pero admitió que será difícil ser competitivos la próxima semana en el Gran Premio de Arabia Saudí: "En los próximos meses tenemos que entender qué está pasando y cómo puede mejorar".

"Sigo pensando que algunos circuitos nos beneficiarán más. Espero que este haya sido el punto más bajo de la temporada. No sé por qué, pero podría serlo", dijo contrariado.

"Todavía tenemos todo el curso por delante para desarrollarlo. Y, una vez que averigüemos el problema, solo se tratará de solucionarlo y aportar mejoras al coche. Pero sí, descubrirlo es seguramente la parte más difícil".

"Eso quizás podría llegar después de un tercio de la temporada, a mitad o después de tres cuartos. No quiero pensar que se necesite toda la campaña. Tengo confianza en el equipo, lo han hecho los últimos dos años, han dado grandes pasos hacia adelante, así que ahora tenemos que dar un paso atrás, volver a mirar todo y empezar de nuevo".

Pero por ahora, Norris explicó que les espera un momento doloroso: "Todo el mundo tiene que saber que probablemente habrá más dolor. Esperábamos bastante más, pero ha sido así".

En McLaren no hay razón para estar tristes en el inicio de la F1 2022

El joven británico también explicó que no hay razón para estar tristes: "Por supuesto que preferiría luchar por victorias y podios, pero sigo siendo un piloto de Fórmula 1. Está claro que hay cosas peores en el mundo en este momento, así que no me puedo quejar".

"Sé que mi trabajo consiste en hacerlo lo mejor posible. Por supuesto que duele saber que puedes hacer tu mejor actuación de la historia y pese a ello ser consciente de que vas a terminar en el puesto 15, 13, 16 o lo que sea", dijo Norris.

"Pero la Fórmula 1 no es siempre éxito y podios. También se trata de hacer el mejor trabajo posible. Y ese es actualmente el único aspecto en el que podemos centrarnos los ingenieros y yo", concluyó.

