Norris se muda a Mónaco y admite motivos económicos

Muchos pilotos de la actual parrilla de la Fórmula 1 tienen establecida como su residencia uno de los lugares más míticos del calendario, que no es otro que Mónaco. El pequeño país costero es la ubicación ideal para muchos, ya que se considera como un punto estratégico desde el plano profesional y financiero.

Allí ya tienen su hogar algunos como Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo o Max Verstappen, y el siguiente será Lando Norris. El británico se resistió durante bastante tiempo a marcharse de Inglaterra, donde tenía su casa para estar más cerca de la fábrica de Woking.

Sin embargo, tras afianzarse en la categoría y haber ampliado la cuantía de su contrato, Norris cree que es la oportunidad perfecta para hacer el cambio. Esa decisión, como él mismo hace ver, viene por sus planes futuros de vida.

"Es algo que muchos pilotos hacen, teniendo en cuenta cómo son las carreras y lo rápido que van las cosas, puedes irte cuesta abajo, por lo que tengo que prestar atención a lo que será de mí en un futuro", afirmó el piloto de 22 años.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Norris dijo que en los inicios de su etapa en Fórmula 1, era muy importante para él permanecer en Reino Unido para estar cerca de McLaren, pero considera que esa proximidad ya no es tan necesaria y que puede operar de forma más remota.

Después de tres temporadas en el Gran Circo, se ha convertido en un piloto asentado en la parrilla, y pocos dudan de su calidad después de sumar cinco podios, cuatro de ellos en 2021, año en el que estuvo gran parte del tiempo en tercera posición del mundial.

"Todavía había mucho más que mejorar en mi carrera en McLaren, y era bueno poder estar en Woking cuando quisiera. Cuando tenía un mal fin de semana podía ir al simulador y hacer todo ese tipo de cosas para probar, hablar con mis ingenieros, etc.", explicó Norris.

"Me encanta Inglaterra, sigue siendo mi lugar favorito, mi familia y mis amigos están allí. Lo he dicho muchas veces, para mí, la diversión y disfrutar de lo que estoy haciendo tiene prioridad en este tipo de decisión, por lo que no ha sido fácil", dijo.

El inglés afrontará una nueva etapa de su vida en un país que conoce bien, ya que por esas calles logró un podio: "Sigue siendo una decisión de vida, y hay muchas que cambian. Entenderé las críticas por motivos económicos, pero la gente hace cosas en la vida por dinero, esta es solo una más".

"Puedo seguir haciendo directos en Twich y demás, mi interacción con mis seguidores no cambiará. Max también tomó esa decisión y eso no variará, todo lo que hago en mi día a día será igual", afirmó.

Norris es consciente de que el 2022 es una oportunidad para llevar a McLaren a lo más alto, y pasará muchas jornadas en la fábrica a pesar de estar en Mónaco: "La cantidad de días en Woking será mayor que el año pasado solo por las nuevas reglas".