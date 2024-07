Norris sólo piensa "en ganar" tras lograr la pole en Hungría F1

Una primera fila totalmente de color papaya. McLaren demostró ser el más rápido en los entrenamientos y materializó esas sensaciones en la clasificación, donde Lando Norris hizo la pole con un 1:15.227, sólo 0.022s por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri.

Si bien la diferencia respecto al resto de pilotos fue muy grande, como siempre, hubo una excepción y el que nunca falla, Max Verstappen terminó tercero a sólo 0.046s del británico, por lo que una semana más parece colocarse como la mayor amenaza para los coches de Woking.

Sin embargo, tras conseguir la pole position en el GP de Hungría, Norris no pensaba en el piloto holandés, sobre todo por el hecho de que en esta ocasión tanto él como su compañero saldrán desde la primera fila, en lo que debería ser una batalla dos contra uno.

"¡Estoy muy contento! No ha sido una clasificación fácil, con tantas condiciones diferentes, pero hemos conseguido ser los más rápidos. Estoy especialmente contento por el equipo, que ha colocado los dos coches delante".

"La actuación de hoy nos da confianza, pero ya teníamos confianza de antes, creo que vinimos aquí a Hungría sabiendo que teníamos un buen coche, capaz de luchar por la pole y lo hemos hecho".

"Estamos en la mejor posición sean cuales sean las condiciones mañana. Tenemos dos coches en la primera línea, así que podemos controlar la situación, mientras nos mantengamos donde estamos, estaremos contentos".

"Está claro que el objetivo para mañana es ganar, el coche va bien y yo estoy bien", añadió el británico.

También estaba satisfecho el propio Piastri, quien después de un viernes complicado dio por bueno el hecho de volver a la primera fila, sobre todo tan cerca de su compañero de equipo.

"Es el primer doblete en clasificación desde hace mucho tiempo, así que estoy muy contento. Claro que perder la pole por 20 milésimas te hace pensar que podrías haberlo hecho mejor, pero es un gran resultado para el equipo".

"Para mí ayer fue un día un poco difícil, así que es bueno conseguir un buen resultado hoy. No fue fácil, tomamos muchas decisiones sobre la marcha".

"Creo que no me he dejado mucho tiempo. En la primera vuelta de la Q3 quizás sí, pero la segunda vuelta fue muy buena, quizás podría haberlo hecho mejor en algún sitio, pero en realidad fue una buena vuelta. Estoy contento con el trabajo que hemos hecho".

"Para mañana, claramente me gustaría colocarme líder en la curva 1, sabemos que tenemos un largo reto por delante, queremos ganar el campeonato como equipo, tenemos un coche muy bueno, que funcionó muy bien aquí también. Así que queremos el doblete también en carrera", añadió el australiano.

