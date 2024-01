Para Norris, ganar la F1 antes de 2026 no es un objetivo realista

Lando Norris acaba de cerrar una nueva ampliación de su contrato con McLaren, que le mantendrá en la escudería británica hasta 2027 como muy pronto, lo que espera que le acerque a su sueño de ganar el título mundial.

Pero aunque el equipo de Woking ha progresado rápidamente con su coche lo suficiente como para emerger como un rival de Red Bull el año pasado, el piloto inglés es cauteloso en cuanto a esperar demasiado a corto plazo.

Norris cree que, si bien McLaren tiene el potencial para seguir construyendo sobre su estado de forma, con múltiples podios en la temporada 2023 de la Fórmula 1, tampoco se deja llevar por la idea de que estará pronto en condiciones de luchar por ganar la corona.

"Hubo momentos en los que estuvimos cerca de ganar carreras el año pasado, y algunas carreras no estuvimos a kilómetros de un Red Bull", dijo. "Y, si lo piensas, fue el coche más competitivo de la historia de la F1. Así que, tengo el conocimiento de que, para ganar una carrera, estamos lo más cerca que hemos estado desde que estoy en McLaren, y por muchos, muchos años. Pero luchar por un campeonato es un paso más grande".

"Si me preguntaras: '¿Crees que puedes ganar carreras este año? Probablemente me inclinaría más a decir que sí. Pero pasar directamente a '¿puedes ganar carreras y el título? Creo que es otro nivel tanto para mí, porque correr en lo más alto no es algo que haya hecho necesariamente por un tiempo, como para todo el equipo. Es un nivel diferente de presión y emoción para los mecánicos", siguió.

Norris piensa que McLaren ahora mismo tiene la capacidad de enfrentarse a cualquiera en un solo fin de semana, si las cosas van bien, pero probablemente le falta la consistencia para hacerlo siempre.

"¿Creo que estamos preparados para desafiarles? Absolutamente en esas situaciones, y hay oportunidades en las que hemos estado luchando contra Red Bull, Ferrari, Mercedes, y yendo a la par en la estrategia, los pitstops y todas esas cosas", continuó el de Bristol.

"La mayoría de las veces hemos hecho las cosas muy bien. Así que, cuando se trata de presión, creo que todo el mundo aquí está en una muy buena posición. Pero en cuanto mencionas la lucha por el Mundial, creo que la mentalidad de todos cambia un poco. Aunque creo que estoy preparado para enfrentarme a Max Verstappen y Lewis Hamilton".

"Todo se reduce a la consistencia y a las pequeñas decisiones que hay que tomar a lo largo del camino, que son difíciles de predecir cuando te enfrentas a estos tipos, porque nunca sabes cuál es su próximo movimiento y, al mismo tiempo, ellos nunca saben cuál es el nuestro", espetó.

Norris cree, sin embargo, que la importante llegada del reglamento de la temporada 2026, cuando la Fórmula 1 introducirá nuevos motores y coches totalmente nuevos, ofrecerá una oportunidad brillante para que cualquier equipo puntero aproveche la coyuntura y se lance a por el título.

"Sobre el campeonato, por mucho que me gustaría decir [que se puede luchar] en los próximos dos años, 2026 será una oportunidad para todos en la parrilla. Esa es la gran incógnita. Pero veremos cómo nos va este año y entonces podrás volver a hacerme la pregunta", finalizó Norris.