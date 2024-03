Norris espera que la F1 mire por la integridad física de los pilotos

El regreso del efecto suelo a los monoplazas en 2022, y el hecho de que la altura de la suspensión trasera sea tan crítica para el rendimiento en estos momentos, se traduce en que las escuderías deben hacer funcionar los coches muy bajos y rígidos. Eso significa que las condiciones pueden llegar a ser incómodas para los pilotos, y se sucedieron las quejas de manera regular de varios nombres importantes sobre que no es algo que deba aceptarse a largo plazo.

Ahora que la FIA empieza a trabajar en la elaboración de la normativa de 2026, Lando Norris cree que un aspecto clave que debe tenerse en cuenta es ayudar a evitar problemas físicos excesivos. Cuando Motorsport.com le preguntó sobre si es necesario mejorar la comodidad de los pilotos, respondió: "¿Podría ser mejor? ¿Era mejor hace unos años con los coches antiguos? 100%".

"Hay ciertas personas que piensan que no es malo y que solía ser peor hace unas temporadas y todas esas cosas, pero creo que los tiempos han cambiado", dijo. "Creo que a veces nos quejamos, pero algunas cosas son por una buena razón, por nuestro propio cuerpo y por la seguridad y la salud. Creo que hay aspectos que mejorar".

Conoce lo último sobre Lando Norris en la Fórmula 1: Fórmula 1 Norris, feliz de que McLaren F1 ya se atreva a hacer "algo diferente"

El británico afirmó que no es responsabilidad de los equipos centrarse en la comodidad de los pilotos, puesto que su trabajo consiste en fabricar coches que vayan lo más rápido posibles. En su opinión, es la FIA la que debe elaborar un reglamento que garantice que las escuderías no tengan que llevar las cosas al extremo.

"Creo que hay que mejorarlo un poco, porque los equipos hacen los monoplazas más rápidos, y nosotros los pilotamos", añadió Lando Norris. "Hay ciertos momentos en los que empieza a pasar factura, no es tan malo como hace dos años, las cosas han mejorado desde entonces con el porpoising y todo eso, pero sigues teniendo que llevar los coches muy bajos y rígidos".

"Sufro mucho con mi cuerpo y mi espalda, y tengo que hacer mucho ahora, lo que no tenía que hacer hace unas temporadas", continuó el inglés. "Yo no diría que es directamente por el coche, creo que es un poco natural de mí, que tengo que trabajar, pero creo que hay que mejorar las cosas a largo plazo, sobre todo si quiero estar aquí mucho tiempo".

El compañero de Lando Norris en el conjunto de Woking, Oscar Piastri, estuvo de acuerdo en que, aunque las cosas están mejor que hace unos años, se puede hacer más para ayudar a los pilotos: "Conduje el coche de 2022 a principios de año, y hemos dado pasos adelante en términos de porpoising y la mejora de la comodidad".

"Así que no es tan malo como lo era cuando estas reglas llegaron por primera vez, pero no es tan cómodo como los monoplazas antiguos, así que pienso que es un punto que no es válido para nosotros", aseguró el australiano. "Vamos a pilotar el coche como sea más rápido, y nunca vas a perder tiempo por no tener el cuerpo dolorido después de la carrera, así que necesitamos normas que impidan hacerlo, porque somos tan competitivos que vamos a conseguir el mejor tiempo por vuelta, cueste lo que cueste. Creo que se hizo un buen trabajo al respecto, pero es algo que debemos vigilar en el futuro".

¿Recuerdas lo que era el porpoising?: Fórmula 1 ¿Qué es el porpoising en F1? Así es el balanceo de los coches 2022

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!