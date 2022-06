Norris pide a Ferrari y Red Bull no ser egoístas con un tema de salud

Cargar el reproductor de audio

Durante los test de pretemporada, McLaren trabajó duramente para resolver sus problemas de porpoising y, desde entonces, el coche parece haber mejorado mucho.

Sin embargo, el Gran Premio de Canadá se convirtió en un fin de semana para olvidar. "Haremos todo lo posible para recuperarnos de Montreal. Tenemos preparadas algunas novedades y todo volverá a ser muy diferente", dijo Norris en referencia a la próxima carrera de Silverstone.

"También será interesante ver cómo funciona la nueva directiva técnica de la FIA sobre el porpoising, ya que será cuando entre en vigor y ese fue nuestro gran problema en Canadá. Estamos en un pequeño dilema".

La Federación Internacional del Automovilismo presentó una nueva directriz técnica el día antes del inicio del fin de semana del Gran Premio de Canadá para disminuir los efectos negativos del porpoising y ayudar, entre otros, a Mercedes, el equipo que más parece sufrirlo.

Lewis Hamilton tuvo que soportar tal cantidad de rebotes en el GP de Azerbaiyán que su espalda se entumeció. En McLaren, este fenómeno solo afectó durante los test de invierno, pero el equipo de Woking se deshizo rápidamente de él.

"Para ser sinceros, a nosotros no nos molesta mucho, así que no estamos presionando para que haya un cambio [en las reglas]. Pero la seguridad está por encima de todo", dijo el joven británico.

"Si existe la posibilidad de que algunos pilotos sigan sufriendo a largo plazo y puedan incluso perder la concentración y estrellarse, entonces hay que hacer algo. Pero entiendo ambas partes".

Ferrari y Red Bull son las escuderías que más se oponen a un cambio de reglas a mitad de curso por motivos obvios, ya que ambos están luchando por el título y les afecta mucho menos. El F1-75 de Charles Leclerc y Carlos Sainz sí rebota, pero ninguno de los dos se ha quejado todavía de dolor físico inaguantable, al menos al nivel de lo que hecho pilotos de otros equipos.

Mientras, el RB18 de Max Verstappen y Sergio Pérez no sufre rebotes y Norris entiende la razón de por qué no quieren cambios en las reglas de 2022: "Los dos equipos de cabeza han reaccionado mejor a la nueva normativa, por lo que entiendo que no quieren ver un cambio a mitad de año".

"Por otro lado, mientras no experimenten lo doloroso que puede llegar a ser este problema, no harán nada al respecto. Pero que no te moleste ahora no significa que tampoco lo haga a largo plazo. Estas reglas se van a mantener durante un tiempo".

Norris se mostró comprensivo y aseguró que si fuese un problema que le afectase personalmente, agradecería el apoyo del resto de pilotos y equipos de la parrilla: "Me gustaría recibir ese apoyo cuando se trata de mi salud", dijo Norris a The Telegraph.

"Lo importante para mí es que sea algo justo para todos los pilotos de Fórmula 1. Por otra parte, lo ideal es planificar estos cambios después de la temporada, pero es verdad que afecta a unos más que a otros".

"También nosotros hemos diseñado nuestro coche con una determinada filosofía, si hay cambios en las reglas, podríamos perder el rumbo del desarrollo, pero también podría ser al revés. Ya veremos, hay gente mucho más inteligente que yo para resolver esto", concluyó el de McLaren.