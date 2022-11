Norris lamenta haber tenido peor estrategia que Ricciardo en México

Cargar el reproductor de audio

Después de una mala salida con neumáticos medios, Norris cayó al noveno puesto tras Fernando Alonso y Valtteri Bottas, pero finalmente y a pesar del abandono del español y de un adelantamiento in extremis al finlandés, ocuparía esa novena plaza por detrás de Esteban Ocon y de Ricciardo.

El primer pit stop de Lando Norris llegó en la vuelta 31, y ahí tuvo que montar neumáticos duros para llegar hasta el final con una sola parada. Mientras tanto, su compañero alargó la vida de los Pirelli amarillos hasta 44 vueltas para poder usar un juego de blandos en la parte final, lo que le permitió maximizar su resultado.

Analizando su carrera del GP de México, Norris señaló que era lógico perder posición con los Alpine en la salida, ya que los coches azules partían con blandos: Solo perdí dos lugares al principio, con los Alpine, pero solo uno en la salida y luego otro en las primeras curvas, lo cual a veces es un poco desafortunado. Así que no fue tan mal".

Transcurrido el primer cuarto de carrera, McLaren decidió cubrir posición con Yuki Tsunoda, que había parado dos vueltas antes, y a posteriori Norris cree que fue un error: "Luego, creo que hicimos un trabajo decente. Nos cubrimos de Yuki desde el principio, lo que significaba que tenía que montar el neumático duro. Así que realmente no pude hacer lo que quería hacer".

"Tal vez fue un error hacer eso. Pero Daniel hizo lo que yo quería hacer, que era quedarse fuera y luego pasar al blando".

Lando Norris vio mucha diferencia entre su estrategia y la de un Ricciardo que, incluso con 10 segundos de sanción por llevarse por delante al AlphaTauri de Tsunoda, no perdió ninguna plaza: "Su estrategia fue, creo, como 30 o 40 segundos más rápida en términos de tiempo de carrera. Así que sí, creo que hicimos lo mejor que pudimos. Aun así logré superar a Bottas a pocas vueltas para el final, así que un punto extra siempre ayuda".

Cuando Motorsport.com preguntó a Ricciardo por esas palabras de Norris, contestó: "¿Fue 40 segundos más rápido? Si fuera una estrategia 40 segundos más rápida, ¡todo el mundo la habría hecho!".

"No me malinterpretes, era la mejor estrategia, no hay dudas, pero sí, es que ese era nuestro plan. Nuestra estrategia era, ya sabes, si el neumático duraba, seguir y tratar de atacar al final. Y eso fue lo que hicimos".

"Así que mira, obviamente no puedo comentar sobre la carrera de Lando", dijo Daniel Ricciardo, evitando la polémica. "Su carrera podría haber sido mejor con esa estrategia también. Pero no recuerdo en qué vuelta paró. Pero entrando tan pronto como entró, no creo que pudiera haber aguantado tantas vueltas con el blando".