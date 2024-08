Norris, encantado: "Una carrera sencilla, pero he disfrutado mucho"

Lando Norris ha regresado del parón de verano con la máxima motivación posible y eso se ha dejado notar en el Gran Premio de los Países Bajos, donde ha logrado su mayor victoria hasta la fecha con una ventaja de casi 23 segundos sobre Max Verstappen, su máximo rival por el título, al que sigue recortando puntos fin de semana tras fin de semana.

Sin embargo, la carrera del piloto de McLaren F1 no fue fácil en un principio, ya que perdió el liderato en la salida, aunque no tardó demasiado en adelantar al neerlandés en pista para recuperar un primer puesto que ya no perdió hasta la bandera a cuadros.

"Se siente increíble", empezó diciendo el británico. "No diría que ha sido una carrera perfecta por lo de la primera vuelta, pero después todo fue bien. El ritmo era muy bueno. El coche ha sido increíble hoy. Así que pude sentirme cómodo, pude empujar y adelantar a Max, que era lo principal".

"Así que, sinceramente, ha sido una carrera bastante sencilla, pero la he disfrutado mucho", dijo.

Cuando le preguntaron si pensaba que iba a ganar tras perder la primera posición en la curva 1, Norris no lo dudo: "Sí", dijo antes de añadir lo siguiente: "Quiero decir, creo que desde el principio en realidad [sabía que iba a ganar], desde la vuelta cinco o seis, porque esperaba que Max empezase a empujar y a abrir un hueco, pero nunca lo hizo. Así que a partir de ese momento, pensé que íbamos a tener una buena pelea, pero parecía que su ritmo seguía cayendo".

"En cambio, mi ritmo era cada vez mejor. Esa es una sensación buena dentro del coche, y sobre todo cuando le adelanté pude empujar, con el aire limpio, y eso siempre es de gran ayuda", finalizó un Lando Norris que ya está a 70 puntos de distancia de Max Verstappen en la clasificación de pilotos.

