Norris, sin empatía por Ricciardo: "No es mi trabajo concentrarme en otro"

Pese a que le dedicó un bonito mensaje en redes sociales cuando Ricciardo y McLaren anunciaron que no seguirían juntos en la F1 en 2023, Norris no se mostró nada compasivo en su encuentro con los medios en la previa del GP de Bélgica.

El británico una y otra vez dio respuestas frías, sin mostrar nada de pena por la marcha de un compañero al que ha batido durante dos años.

La primera pregunta fue directa, y ya dejó un comentario que llamaba la atención: ¿le había sorprendido la noticia sobre Daniel Ricciardo? Norris lo dejó claro: "Es una pregunta difícil. Supongo que me sorprendió porque cuando Daniel llegó al equipo, todos esperaban más. Y estoy seguro de que él esperaba más de sí mismo. Si lo miras así, sí, sorprende. No quiero tirarle ninguna pulla ni nada, pero si miras los resultados, y quieres que los dos pilotos estén al mismo nivel, no te sorprende la decisión".

Lando Norris dijo que sabe de lo que es capaz su compañero, y que aún puede superarle en las siguientes carreras, pero parecía dolido con algo que ha leído o escuchado últimamente: "Creo que lo único en lo que la gente se equivoca mucho es en que el coche esté diseñado para mí, o que se adapta más a mi estilo".

"A principios de año, él se adaptaba mejor, y yo no estaba cómodo, pero es trabajo del piloto adaptarse y hacer lo que puedas con el monoplaza que tienes. Al final cada piloto tiene que adaptarse a su coche, salir y rendir lo mejor que pueda con ese monoplaza".

Norris no encuentra explicación a los problemas de Ricciardo, y admite que en las reuniones del equipo no suele poder ayudar a su compañero: "No tengo respuesta para lo que le pasa, y si alguien la tuviera, probablemente sería el propio Daniel".

"Le ayudo en lo que puedo en cualquier área en la que él pregunta '¿cómo hiciste eso?' o '¿qué haces allí ?' Sea lo que sea. Así que sí, supongo que a veces, simplemente me siento ahí y no sé qué decir. Porque, sí, solo digo lo que siento y lo que noto es diferente a lo que él siente. Así que yo digo lo mío y solo tengo que escuchar lo que él dice. Pero como otro piloto, no hay mucho que pueda hacer o decir para ayudarle".

Cuando le preguntaron si sentía empatía por los problemas de Ricciardo, el inglés de McLaren fue completamente sincero: "Odio decirlo, pero diría que no. La gente probablemente me odiaría por decirlo. Es difícil, porque nunca sé si podría encontrarme en esa situación en el futuro, con este coche o con un equipo diferente, así que nunca sé qué sufriré en el futuro. Pero solo tengo que centrarme en mi conducción y en mi trabajo. No es mi trabajo concentrarme en otra persona".

"No soy un entrenador de pilotos, no soy estoy aquí para ayudar y hacer ese tipo de cosas. Estoy aquí para dar lo mejor de mí, y eso es todo. Así que es difícil que la gente empiece a tener la expectativa de que es mi trabajo también empezar a hacer esas otras cosas y ayudar, cuando ese no es realmente el caso".

"Yo también podría verme fuera de la F1 si no rindo bien en los próximos años, así que tengo que concentrarme en mí mismo la mayor parte del tiempo. Y cada piloto tiene que adaptarse a los escenarios en los que se encuentra".

"A principios de año Daniel rendía mejor, y tuve que hacer un trabajo de adaptación, y él también. Pero no creo que tengas que sentir o tener simpatía por ningún piloto de la parrilla porque no hayan podido hacer un trabajo tan bueno".

Por último, un Norris más duro de a lo que estamos habituados, respondió a las palabras de su jefe Zak Brown. El CEO de McLaren había declarado que Ricciardo fue un referente para Norris, al que hizo sacar su mejor versión.

Lando no está nada de acuerdo. "Hay algunas áreas", contestó a la pregunta de Motorsport.com. "No es que en todas las áreas sea mejor que yo y haya podido alcanzarle. No creo que sea correcto. Pero hay ciertas cosas que hace muy bien y he podido aprender de ellas. Y eso me ha ayudado de alguna manera".

"Pero no creo que él haya sido el que me ha hecho sentir como si tuviera que alcanzar otro nivel. Cada pequeña cosa que puedes aprender de alguien va a ayudar, pero no todo lo que puedes aprender de alguien lo puedes poner en práctica de inmediato".

"Aunque sí, por supuesto, me ha ayudado de alguna manera, porque es un tipo con mucha más experiencia que yo, ha estado en la Fórmula 1 mucho más tiempo, ha ganado carreras. Así que hay cosas que puede hacer y que son extremadamente buenas y puedo aprender de ellas. Así que diría que es una verdad a medias. He podido aprender algunas cosas, pero no diría que él es la razón por la que lo he hecho mucho mejor esta temporada".

