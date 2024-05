Norris desea vencer en Silvertone y cree que McLaren podrá "ganar más carreras"

La victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 dio alas al equipo McLaren, que unos días después de regresar de Estados Unidos organizó una fiesta en su fábrica de Woking para festejar el triunfo, el primero desde el Gran Premio de Italia 2021. Sin embargo, era algo que no vino por la simple cuestión de suerte de un Safety Car en el momento indicado, puesto que desde mediados de la pasada campaña dieron un salto de calidad para ir a por los líderes, y parece que están llegando los frutos.

En esa celebración, Sky Sports F1 le preguntó al piloto británico cuándo llegaría el próximo trofeo de ganador a las vitrinas del conjunto papaya, y no dudo en asegurar que si habría una carrera en la que quisiera tener la misma velocidad que en la última ronda, era Silverstone: "Si hay una carrera en la que quiero decir que tengo la misma velocidad es Silverstone".

"Y, absolutamente, podemos ganar más carreras este año, podemos competir contra Red Bull, pienso que tendremos por delante una temporada emocionante entre nosotros, Red Bull y Ferrari", aseguró Lando Norris. "Todavía tenemos trabajo que hacer, porque no estamos al nivel de ellos aún, habrá carreras en las que seremos suficientemente competitivos, y otras en las que no estaremos donde queremos estar, por lo que creo que debemos mantener los pies en la tierra porque debemos trabajar más, pero tan pronto como beba un trago, me pondré manos a la obra, y podremos pelear por más".

Sin embargo, para que todo ello lo puedan lograr, en McLaren son conscientes de que necesitan seguir apretando mucho más: "Creo que tenemos un dos pilotos impresionantes, como suele decir Zak [Brown, CEO de McLaren Racing], tengo un equipo increíble detrás, y estamos más cerca que nunca, así que, como dije antes de que podíamos ganar más carreras este año".

"Quiero creer que el año que viene podremos ir a por más para dar el siguiente paso, aunque tenemos mucho trabajo que hacer, algo en lo que ya estamos para intentar conseguirlo", dijo antes de que se le hablara sobre Max Verstappen y si continuara con su buena relación si tuvieran que empezar a pelear por cosas importantes.

"Nos respetamos el uno al otro, nos llevamos bien, no somos mejores amigos, no nos escribimos todos los días, pero tenemos mucho respeto mutuo. Quiero retarle y competir contra él porque es uno de los mejores pilotos en la Fórmula 1 de la historia, y si puedo demostrar algo contra él, puedo hacer ver que soy uno de los mejores, y es lo que deseo hacer", sentenció.

