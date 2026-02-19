Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Norris se acerca a las críticas de Verstappen: "Es menos cuestión del piloto"

Lando Norris ha matizado sus anteriores declaraciones sobre los nuevos coches de F1. Reconoce que el monoplaza es menos puro que el del año pasado y se alinea en gran parte con las críticas de Max Verstappen.

Mike Mulder
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lando Norris comparó hace dos semanas la nueva generación de coches de F1 con monoplazas de Fórmula 2. A la pregunta de si eso era una calificación buena o mala, no supo responder con claridad, pero lo que quedó fue la sensación de que el subcampeón del mundo no estaba necesariamente descontento con las sensaciones que transmitían los coches.

Mira:

El comentario llevó a Max Verstappen, el miércoles durante la sesión con los medios neerlandeses, a situar a Norris dentro de un pequeño grupo de pilotos relativamente positivos con los nuevos monoplazas. El propio Verstappen claramente no forma parte de ese grupo y se alineó con la mayoría de pilotos que no están especialmente satisfechos.

Durante una sesión con la prensa en Bahrein, Norris fue confrontado con la observación de Verstappen de que existen dos bandos entre los pilotos: un pequeño grupo bajo "una pequeña carpa easy-up" y el resto de los pilotos "en una carpa muy grande". Norris reaccionó con una sonrisa ante el comentario de Verstappen. "No hay nada malo en una carpa pequeña", dijo entre risas el piloto de McLaren.

No obstante, dejó claro de inmediato que sus palabras anteriores no estaban destinadas a contradecir ni a criticar a los compañeros que no están nada contentos con los nuevos coches. "Simplemente quería decir lo que sentía y ver cuáles eran las reacciones", explicó. Según él, eso dio lugar a una semana interesante, con muchos comentarios e interpretaciones desde distintos rincones del paddock.

"Sigo disfrutando de mi trabajo"

En el fondo, Norris parece estar más cerca de la postura de Verstappen de lo que se pensó en un primer momento. Uno de los principales puntos de crítica del piloto de Red Bull es el gran peso que han adquirido la gestión y recuperación de energía. Donde antes el foco estaba en exprimir al máximo el coche, ahora se centra cada vez más en gestionar los sistemas. "Ya no se trata tanto de cómo el piloto saca todo del coche, sino más de cómo haces que la batería funcione de la manera más eficiente posible", coincide Norris con Verstappen.

Lando Norris en Max Verstappen zijn het op grote lijnen eens over de nieuwe generatie F1-auto's.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

También en cuanto a la apariencia y las sensaciones al volante percibe un retroceso. Sin embargo, eso no significa que haya perdido la pasión por este deporte. Norris subraya que sigue disfrutando de su trabajo y que en ningún momento duda de su elección profesional. "No voy a cambiar mi trabajo por otra cosa. Sigo disfrutando y sigue siendo el trabajo que amo".

Norris recalca que aún es demasiado pronto para descartar esta nueva generación de coches. Según él, junto con la FIA y la organización de la Fórmula 1 se está trabajando intensamente en mejoras. “El objetivo es volver a acercar los coches a la forma más pura de competir.” Hasta entonces, acepta la situación tal y como es.

