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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Norris, desesperado con el McLaren en Las Vegas: "Somos horribles en las rectas"

El piloto de McLaren perdió casi ocho décimas respecto al mejor tiempo en el último sector del circuito de Las Vegas.

Ed Hardy Filip Cleeren

Publicado: 21 nov 2026, 9:47

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Un frustradísimo Lando Norris lamentó la "horrible" velocidad en recta de McLaren después de quedarse sin la pole position en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

El campeón del mundo de 2025 terminó cuarto en la clasificación disputada el viernes por la noche en Nevada, a 0,351 segundos del más rápido, Andrea Kimi Antonelli, con Max Verstappen y George Russell también por delante.

La mayor parte de la desventaja de Norris se concentró en el último sector, donde fue 0,776 segundos más lento que su sucesor como campeón del mundo, pese a haber sido más rápido en los dos primeros sectores e incluso haber marcado el mejor tiempo absoluto en el segundo.

Sin embargo, el último sector suele ser el que marca las diferencias en una vuelta al circuito urbano de Las Vegas, un trazado de baja carga aerodinámica que cuenta con una sección de aproximadamente 1,9 kilómetros a fondo, además de una recta de unos 800 metros antes de la última curva.

"Somos simplemente horribles en las rectas", afirmó Norris, que saldrá tercero gracias a la penalización de cinco posiciones de Antonelli por montar un nuevo motor de combustión interna.

"Es que somos horrorosos en las rectas. Mi vuelta fue muy buena. Fue, con diferencia, mi mejor vuelta. Pero es que, sí, perdemos ocho décimas respecto a Kimi en el último sector".

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

"Él tiene un rebufo perfecto y hace un muy buen trabajo. Pero, comparándonos con la mayoría de los demás, estamos demasiado lejos".

"Tengo que empezar mi vuelta a 1,5 segundos del coche que llevo delante, lo que significa que en cada curva pierdo al menos entre media décima y una décima por toda la carga aerodinámica que estoy perdiendo".

"Evidentemente, al final se gana mucho más teniendo un buen rebufo, pero nosotros tenemos que compensar una pérdida realmente terrible de velocidad en recta y, por lo tanto, tenemos que sacrificar nuestra velocidad en las curvas".

"Así que, en general, no hemos encontrado el equilibrio adecuado entre carga aerodinámica y resistencia al avance. Sí, eso nos ha hecho imposible luchar por la pole, desde luego".

La velocidad punta ha sido un problema recurrente para McLaren esta temporada debido a sus dificultades para optimizar el motor Mercedes bajo el nuevo reglamento introducido en 2026.

Los equipos oficiales han contado de partida con cierta ventaja debido a la complejidad de las unidades de potencia de este año, y las dificultades de McLaren en otros circuitos de baja carga aerodinámica han quedado especialmente patentes a lo largo de 2026.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En Monza, el equipo terminó cuarto y quinto después de clasificarse tercero y noveno; en Bakú, sus pilotos lograron la tercera y quinta posición en clasificación, pero se marcharon sin sumar puntos; mientras que en Austria acabaron cuarto y séptimo tras salir sexto y séptimo.

"No puedes echarle la culpa a las rectas, es simplemente que nuestro coche no es bueno", añadió Norris. "Tenemos que mejorar muchísimo en ese aspecto. No puedes luchar en Monza, aquí o en Bakú".

"Somos malos porque todos nos están superando en las rectas, y tenemos que mejorar eso para el año que viene".

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, sufrió todavía más que Norris en Las Vegas. El australiano solo pudo marcar el séptimo mejor tiempo, a nada menos que 1,006 segundos del Mercedes de Antonelli.

Piastri también tuvo problemas en el último sector, donde perdió 0,837 segundos respecto al italiano, aunque en su caso las dificultades estuvieron relacionadas con la falta de un rebufo, algo especialmente importante durante la clasificación.

"La Q3 fue un poco caótica por varias razones", explicó Piastri, que tiene pendiente una penalización de diez posiciones en parrilla por montar un nuevo motor.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

"Intentar conseguir el rebufo adecuado es fundamental. Si no lo consigues, casi es mejor ni siquiera salir a pista".

"Incluso al empezar la vuelta aquí, creo que hay ciertas diferencias entre los coches en cuanto a la cantidad de energía que utilizan hasta la curva 1. Y si esa diferencia es de medio segundo, puede traducirse en tres o cuatro décimas en la recta que viene más adelante en la vuelta".

"Así que es difícil acertar y creo que hay algunas cosas que probablemente revisaremos para ver si podemos hacerlo un poco mejor. Pero también creo que mis vueltas fueron un poco desordenadas".

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