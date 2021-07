Norris, crecido: "Iré a por Verstappen, si puedo"

Norris compartirá la primera fila de la parrilla con Verstappen el domingo en el Red Bull Ring, después de que ambos lideraran la sesión de clasificación, donde el de Red Bull se quedó con la pole position.

En el GP de Estiria del pasado fin de semana en el mismo escenario, Norris optó por no defenderse a fondo contra Sergio Pérez y Valtteri Bottas después de salir tercero, ya que no quería castigar a sus neumáticos y, por lo tanto, caer en el grupo de perseguidores de la parte media de la parrilla una vez que los coches de referencia le adelantaran.

El británico consiguió ser quinto el pasado domingo, el máximo resultado posible para McLaren sin que ninguno de los Red Bull o los Mercedes tuvieran problemas, y este sábado, después de la clasificación bromeó inicialmente diciendo que "probablemente otro quinto puesto" sería su objetivo en el GP de Austria.

Pero Norris explicó a continuación qué actitud tomará frente a Verstappen si se presenta una oportunidad de luchar con el holandés porque quiere ser "optimista".

"Haremos todo lo posible para intentar dar un paso adelante e ir en la dirección correcta", dijo Norris. "Pero no es que estuviéramos precisamente cerca el fin de semana pasado y ahora dimos un pasito más. No quiero ser demasiado negativo, quiero ser optimista como hay ser. Pero también soy realista y sé que va a ser una carrera muy dura".

"Estamos en la mejor posición posible para maximizar todo, pero si tengo una oportunidad de ir por el primer lugar, una oportunidad de competir con Max e ir por ello, entonces lo haré. Aun así, creo que también sé lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para mí y para el equipo y contra quién, por desgracia, vamos a competir realmente en la carrera de mañana".

Norris terminó a tan solo 0,048 de Verstappen tras el intento final de la Q3, donde el piloto de Red Bull no mejoró por la falta de un rebufo al ir en la cabeza del pelotón.

Pero Norris no cree que sea capaz de mejorar aún más su propia marca y lograr la pole si tuviera la oportunidad de volver a hacer su vuelta final.

"Por supuesto que siempre está ese pequeño detalle, pero estoy seguro de que Max diría lo mismo", explicó. "Es difícil porque es muy fácil salirse un poco y que te borren la vuelta y demás. Y creo que ya he mejorado bastante en esas dos últimas curvas en comparación con el resto de mi vuelta".

"Es como el riesgo frente a la recompensa y cuánto arriesgas realmente. Y creo que tomé el riesgo y terminé donde lo hice. Pero pienso que si tuviera muchas más oportunidades o si me dieran otra oportunidad, no creo que mejorara mucho más".

"Estamos donde estamos. A lo largo de este año sabemos que no tenemos un coche lo suficientemente bueno en comparación con Red Bull o Mercedes en general, y tal vez hoy lo tenemos, pero teniendo en cuenta lo rápido que fueron el fin de semana pasado creo que es obvio que tenemos problemas en muchas áreas".

"El coche no es tan rápido como los de ellos y muchas cosas no son posibles comparándolas con ellos. Así que creo que he maximizado nuestro resultado y eso es todo lo que podía hacer".

Las fotos de Lando Norris en el GP de Austria 2021

Segundo puesto Lando Norris, McLaren 1 / 44 Foto de: Erik Junius Segundo puesto Lando Norris, McLaren MCL35M 2 / 44 Foto de: Alessio Morgese Ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, y el segundo puesto Lando Norris, McLaren en Parc Ferme 3 / 44 Foto de: FIA Pool Segundo puesto Lando Norris, McLaren en Parc Ferme 4 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren en Parc Ferme 5 / 44 Foto de: FIA Pool Segundo puesto Lando Norris, McLaren en Parc Ferme 6 / 44 Foto de: FIA Pool Segundo puesto Lando Norris, McLaren en Parc Ferme 7 / 44 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren en la conferencia de prensa 8 / 44 Foto de: FIA Pool Landor Norris, McLaren MCL35M 9 / 44 Foto de: Erik Junius Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 10 / 44 Foto de: Erik Junius Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 11 / 44 Foto de: FIA Pool El monoplaza de Lando Norris, McLaren MCL35M tras la calificación 12 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 13 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 14 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 15 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 16 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme y el segundo puesto Lando Norris, McLaren 17 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 18 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 19 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 20 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 21 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 22 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren, celebra en Parc Ferme 23 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 24 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 25 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 26 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 27 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 28 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 29 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 30 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren MCL35M 31 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Segundo puesto Lando Norris, McLaren MCL35M 32 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 33 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 34 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 35 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 36 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 37 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 38 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 39 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 40 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 41 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 42 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 43 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 44 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images