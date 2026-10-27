Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Norris admite la caída de McLaren en la F1 2026: "Es bastante evidente"

Lando Norris termina decepcionado el fin de semana en Austin: Red Bull ha igualado a McLaren en el Mundial de Constructores y lo ha desplazado hasta la cuarta posición.

Norman Fischer Filip Cleeren

Publicado: 27 oct 2026, 13:29

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris tuvo que conformarse con la quinta posición en la carrera de Fórmula 1 de Austin. Para el ya destronado campeón del mundo, el resultado supone mucho más que una oportunidad perdida de subir al podio: McLaren ya no tiene el ritmo necesario para luchar regularmente en las primeras posiciones. Tras la carrera, el británico considera "bastante evidente" que su equipo se ha convertido en la cuarta fuerza de la parrilla.

En el Circuito de las Americas, el británico terminó por detrás de Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, cruzó la línea de meta dos posiciones más atrás, en séptimo lugar.

De esta manera, McLaren perdió todavía más terreno en la lucha por la tercera posición del Mundial de Constructores. La ventaja con la que había llegado a Austin respecto a Red Bull desapareció después de la carrera. A falta de cinco fines de semana para el final de la temporada, ambas escuderías están empatadas a puntos.

McLaren había introducido recientemente varias actualizaciones con la intención de reducir la distancia respecto a los equipos de cabeza. Norris no cuestiona que las nuevas piezas funcionen correctamente. Para él, el problema es que sus rivales también siguen evolucionando y que McLaren no consigue progresar precisamente en uno de los apartados en los que más lo necesita.

"Simplemente esperas montar algo en el coche que funcione por arte de magia, que te haga mucho más rápido y que, de repente, te permita volver a luchar por los podios", explica Norris. "Todas las cosas funcionan como deberían, pero todos los equipos también están haciendo un buen trabajo".

"Ferrari ha traído mejoras y todos los demás equipos también siguen introduciendo actualizaciones. En nuestro caso, probablemente no estamos mejorando en todas las áreas en las que más lo necesitamos".

Norris: "Estamos a años luz"

Según Norris, al MCL60 le falta especialmente rendimiento en las curvas lentas. "Estamos simplemente a años luz del nivel en el que deberíamos estar. Necesitamos mucho más agarre en el eje trasero y más rendimiento en las zonas lentas. Ese ha sido nuestro problema desde hace mucho tiempo. Parece que es muy difícil solucionarlo".

Cuando le preguntan si eso significa que McLaren tiene ahora el cuarto coche más rápido de la parrilla, Norris no necesita pensárselo demasiado: "Sí, creo que es bastante evidente".

A pesar de quedarse sin podio, Norris no quiso restar valor a su propia actuación. "Tengo la sensación de que hoy ha sido una buena carrera. Creo que el ritmo ha sido fuerte. Siento que he sacado todo lo que podía del coche, así que tengo que estar satisfecho, aunque un quinto puesto no suene precisamente espectacular".

El hecho de que las decisiones estratégicas de Austin no se tradujeran en un mejor resultado también supone un duro golpe para McLaren en el Mundial de Constructores. El equipo había llegado a Texas con siete puntos de ventaja sobre Red Bull. Después de la carrera, ambas escuderías están empatadas.

La falta de ritmo ya no es únicamente un problema en la lucha por los podios. También está afectando directamente a la posición de McLaren en la jerarquía de los equipos. Mientras Norris lleva tiempo quejándose de las debilidades del coche en las curvas lentas, Stella considera que es necesario actuar tanto en el rendimiento en clasificación como en el desarrollo del monoplaza.

Las actualizaciones funcionan, pero hasta ahora no han sido suficientes para reducir de manera decisiva la distancia respecto a los equipos de cabeza. Y mientras McLaren espera dar el siguiente salto de rendimiento, Red Bull ha conseguido recuperar todo el terreno perdido en la lucha por la tercera posición del campeonato. Quedan cinco fines de semana para encontrar una respuesta.

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