Norris admite que "pilotar como un monigote" fue el principio del fin

Lando Norris ha admitido que "conducir como un monigote" en la salida del Gran Premio de Estados Unidos de F1 acabó provocando la polémica batalla con Max Verstappen.

El piloto de Red Bull embistió por el interior a Norris en la primera curva, forzando a ambos a abrirse y permitiendo que Charles Leclerc se pusiera en cabeza y empezara su camino a una victoria dominante.

Aunque el movimiento de Verstappen podría haber tenido repercusiones por su naturaleza contundente, el hecho de que fuera en la primera vuelta hizo que los comisarios de carrera rápidamente cerraran el caso.

Cuando se encontraron de nuevo al final de la carrera, mientras Norris intentaba hacerse con la última plaza del podio, el tricampeón volvió a empujar a su rival por el título y, a pesar de que ambos se salieron de la pista, fue el McLaren el que se llevó la penalización por salirse de la pista y ganar ventaja.

Mientras que mucho enfado se dirigió hacia la decisión después de la carrera, Norris también levantó la mano y entonó el mea culpa por dejar espacio para que Verstappen atacara en la primera curva, lo que finalmente condujo a la batalla al final de la carrera.

"En la primera curva no hice lo correcto, pero siento que lo que pasó al final de la carrera estuvo más de mi lado. Por lo demás, fue una buena batalla y disfruté. Simplemente no salimos primeros porque no hice un trabajo lo suficientemente bueno".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, batalla en la curva 1. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Si me hubiera defendido mejor en la primera curva y no hubiera conducido como un monigote, entonces debería haber liderado después de la curva 1, y no estaríamos hablando de esto...".

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, tuvo mucho cuidado de no dirigir su enfado hacia Verstappen en sus comentarios después de la carrera, subrayando que su frustración era con los comisarios y el estado de las reglas de la F1.

Norris también mostró mucho respeto por su rival, insistiendo: "Creo que Max condujo muy bien".

"Es muy difícil hacer lo que estamos haciendo, y es difícil cuando estás uno al lado del otro, estás completamente a un lado de la pista para adivinar dónde está tu punto de frenada".

"Vas más rápido que antes porque usas la batería, los neumáticos son más viejos, hay diferentes baches, hay mucha suciedad, estamos batallando y luchando duro... así que respeto la batalla que tuvimos, fue buena, fue positiva, creo que fue respetuosa".