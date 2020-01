Norris cree que fue "demasiado bromista" en algunas ocasiones

Norris ha dejado una buena impresión en su temporada de debut en la F1, aunque sus 49 puntos y su 11ª posición en la tabla no reflejen lo cerca que, en ocasiones, ha estado de su compañero de equipo, Carlos Sainz, que terminó con 47 puntos más en la sexta plaza.

Norris y Sainz han agitado la F1 con su buena relación fuera de la pista y el británico, particularmente, ha conseguido gracias a su presencia en las redes sociales, un gran número de fans en el inicio de su carrera.

Esto también ha ayudado a la F1 a llegar a una nueva audiencia más joven, gracias en parte a la popularidad de Norris en sus propios canales.

Tras dejar claro que no quiere cambiar su forma de ser, Norris comentó que hubo momentos de la temporada en los que tenía que haber estado más centrado.

"De algún modo creo que casi siempre he estado demasiado relajado, y me he divertido mucho" dijo Norris a Motorsport.com. "Cuando las cosas se ponían más serias, no he estado tan centrado como debería y eso, y debería haber trabajado más en muchas áreas, creo que he dado muchas cosas por hechas.

"Ha estado bien y he podido divertirme en mi primera temporada, no ha sido llegar y estar rodeado de cosas y gente demasiado serias. Al mismo tiempo creo que me ha ayudado en mi habilidad para trabajar en diferentes cosas y mejorar como piloto.

"Quizás a veces me he pasado en tratar de ser demasiado bromista y no estar centrado tanto como debería.

"Hay que llegar a un punto intermedio, porque yo quiero seguir divirtiéndome en algunos momentos, llevar mi propia ropa [en lugar de la oficial de McLaren] y ese tipo de cosas".

Al igual que con Sainz, Norris ha entablado una gran relación con Daniel Ricciardo en 2019, los dos han sido gamberros y bromistas en las ruedas de prensa durante varias carreras de la temporada.

Cuando le preguntamos sobre si Ricciardo ha demostrado que está bien que un piloto de F1 muestre su lado más divertid, Norris afirmó que "sí, pero al mismo tiempo, él está en su, la que sea [novena], temporada de F1 y en sus primeros años yo creo que no era tan bromista y divertido como ahora.

"No porque no lo fuera [divertido], pero sí porque se tomó esto en serio y tenía que demostrar de lo que era capaz y luego ya pudo ser más él mismo.

"Yo tengo que asegurarme de no dejar a la gente usar como excusa lo que soy y lo que hago: 'ah, es su primer año y no se lo toma muy en serio'.

"En un tiempo quizás esté más relajado como él pero creo que tengo que parecer más serio a veces de lo que me gustaría, para que la gente no utilice cosas que no son verdad como excusas".