Norris calma las expectativas de pole tras la sorpresa de McLaren

El piloto de McLaren terminó por detrás de Charles Leclerc, a solo 0,217 segundos, en la FP2 e Hungaroring, después de haber acabado cuarto en los Libres 1.

Esto ha sucedido después de un fin de semana en el que Lando Norris estuvo a 1,1 segundos de la pole position en quinto puesto, y terminó la carrera del GP de Francia a 52 segundos del ganador, en la séptima posición.

Sin embargo y pese a su buen inicio en el Gran Premio de Hungría, Norris dice que esto se puede atribuir en gran medida a que McLaren da más libertad a sus unidades de potencia los viernes en comparación con el resto de equipos.

Cuando se le preguntó si podría luchar por la pole el sábado, el británico fue claro en su respuesta ante los micrófonos de Sky F1: "No. Quiero decir, parece que vamos bien y el coche está en una buena posición".

"Parece que se adapta a las características de la pista un poco más, pero siempre somos un poco más rápidos en la FP2 de lo que terminamos siendo cuando de verdad importa".

"Subimos [el motor] un poco más que los demás para conseguir una primera lectura más real de la clasificación, que es lo que hemos conseguido hoy".

"Pero sabemos que todos los demás, especialmente Ferrari, Red Bull y Mercedes, normalmente suben mucho el ritmo cuando llega el sábado".

"Creo que estamos bien, creo que podemos decir que el coche está en una posición razonable. Seguramente estamos un poco por delante de donde estábamos en Paul Ricard".

"Pero no espero luchar por la pole ni nada por el estilo, solo aspirar a una mejor posición de la que teníamos [en Francia]", explicó Norris.

Su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, que se quedó a 0,427 segundos del mejor tiempo del viernes en la quinta posición, se hizo eco de los comentarios de Norris y dijo que no cree que McLaren haya dado "un paso tan grande" respecto a Francia.

"No sé cómo trabajaron los demás, pero creo que fuimos competitivos esta mañana", dijo Ricciardo.

"Ser competitivos en las dos sesiones espero que signifique algo. No creo podamos luchar por la pole, lo siento por los aficionados. No estoy siendo pesimista, solo realista".

"Creo que ha sido un buen día, sin duda hemos dado el pistoletazo de salida de algo bueno. Vamos a ver lo que pasa esta noche con el coche".

"No tengo ninguna razón para decir que no podemos luchar en la parte delantera mañana, pero solo ha pasado una semana desde Le Castellet, no se puede cambiar tanto".

"Quizá la pista se adapte más a nosotros, pero estoy seguro de que hemos dado un paso adelante, aunque probablemente no tan grande", concluyó el australiano.