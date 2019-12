Norris, muy duro consigo mismo: "Fui una mierda de piloto"

Lando Norris iba séptimo, como 'el mejor del resto', cuando se vio presionado por Sergio Pérez en las últimas vueltas del final de la temporada. El mexicano llevaba neumáticos mucho más frescos del mismo compuesto pero, a pesar de que Norris logró mantenerlo a raya hasta la última vuelta, el de Racing Point finalmente le pasó por fuera en la curva 11.

Norris habló de esa defensa de posición ante los medios, con tremenda dureza consigo mismo.

"Va a sonar como si fuera bastante terrible, pero me pasó por el exterior, al final de la recta trasera, directamente en la curva 11, después de los boxes de GP2", explicó el de McLaren.

"Sí, me defendí, me fui al interior, él se quedó por fuera, tenía neumáticos mucho mejores y yo estaba un poco nervioso de bloquear o hacer algo estúpido, pero no fui lo suficientemente fuerte".

"No cambié mi forma de pensar lo suficiente. Hice toda la carrera tan tranquilo y relajado y cuidando los neumáticos, yendo lento y suave, pero en ese momento necesitaba ser agresivo y contundente y cambiar mi manera de pilotar".

"Y no lo hice, básicamente. Simplemente frené, no pensé: 'se va a ir por el exterior, tengo que soltar los frenos y darle menos espacio'. Simplemente fui una mierda de piloto, básicamente. Él era el único tipo al que tenía que batir hoy, y no lo hice".

"Por eso estoy molesto. El resto de la carrera fue buena, pero todo acabó ahí y fallé en lo que tenía que hacer. Eso es todo".

La frustración de Norris se vio aumentada por el hecho de que Pérez, con ese adelantamiento, también le robó la décima plaza en el campeonato de pilotos.

"Me sorprendió frenarlo tanto como hice, durante cinco o seis vueltas antes del adelantamiento, porque los Racing Point son súper rápidos en las rectas. Y tenía neumáticos mucho mejores que yo".

"Estaba contento con muchas de las cosas que hice hoy, pero solo por ese error, de alguna manera arruiné todo".

Pérez, por su parte, describió el adelantamiento a Norris como "uno de los mejores de mi carrera", y también elogió al rookie de McLaren por su batalla rueda a rueda.

"Es genial para él, porque es muy joven, pero creo que es muy agresivo y a la vez justo", describió Pérez.

"Siempre es genial pelear con pilotos como él, sabes que siempre va a estar muy cerca pero siempre será muy justo, nunca habrá toque".

Con información adicional de Jonathan Noble