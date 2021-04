Durante la jornada del sábado del GP de Bahrein, Norris fue superado por Daniel Ricciardo. En carrera, el británico empezó en la séptima posición y escaló hasta la cuarta durante una de sus mejores carreras hasta la fecha.

La actuación de Norris suscitó los elogios del director del equipo McLaren, Andreas Seidl, quien afirmó que lo exhibido el fin de semana es muestra de que Norris “ha dado el siguiente paso” como piloto.

“Es algo que podemos esperar de un joven piloto, especialmente en sus primeros años, que dé estos pasos porque así es como te conviertes en uno de los mejores pilotos de la parte alta", comentó Seidl.

El rendimiento de Norris el día de la carrera fue gracias a que analizó los datos de su nuevo compañero durante la noche entre la clasificación y la carrera, poniendo en práctica algunas de las lecciones aprendidas.

Los pilotos han tenido que adaptarse a los cambios del reglamento técnico implementadas en los coches de 2021, donde está incluido una reducción del peso. Norris sintió que estas modificaciones generaban un mayor “castigo” con su antiguo estilo de conducción.

"Siento que he tenido que sobre conducir demasiado en comparación con los últimos dos años. En la clasificación, especialmente, eso tuvo efectos negativos y no fue tan bueno”, explicó.

“En la clasificación hice un buen trabajo, pero siento que me estaba castigando con algunas de las cosas que tenía que hacer con el coche”.

"Después de entender un poco más sentí que podía ponerlo en práctica en carrera, que estaba ganando en áreas en las que estaba perdiendo”.

Norris dijo que los datos de Ricciardo fueron útiles porque cree que el estilo de conducción natural del australiano se adapta mejor a la actualización del McLaren.

"Aunque Daniel es nuevo en el coche, hay algunas diferencias con el coche de este año y en cómo tienes que conducirlo", añadió el británico. "En algunos momentos su estilo de conducción es mejor y se adapta mejor al monoplaza”.

“La forma en la que solía conducir el coche en las dos últimas temporadas está desapareciendo en cierto modo, en el buen sentido. Es algo a lo que tengo que adaptarme un poco porque el coche es diferente este año".

Norris cree que puede dar un paso adelante a medida que se vaya acostumbrando al MCL35, pero está satisfecho con la forma en que su ritmo de carrera ha mejorado desde 2019, temporada en la que debutó, por lo que Bahrein fue un claro ejemplo de ello.

“Por mi parte hay margen de mejora, especialmente en comprender cómo conducir este coche”.

"No solo cómo seguir aprendiendo de Daniel, porque no creo que ese sea el objetivo, sino seguir centrándome en mí mismo en términos de ritmo de carrera, un área en la que no era muy bueno”.

"Sentí que realmente hice un buen trabajo, así que estoy muy contento".

Información adicional de Adam Cooper

McLaren y sus dos pilotos en el GP de Bahrein

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 4 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Nicholas Latifi, Williams FW43B 5 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 7 / 11 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 8 / 11 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 9 / 11 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, en pits 10 / 11 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images