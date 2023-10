La F1 no tiene como prioridad una futura guerra de neumáticos

La última vez que la Fórmula 1 tuvo una guerra de neumáticos fue en el periodo comprendido entre 2001 y 2006, después de que Michelin se enfrentara a Bridgestone, aunque la marca japonesa estuvo dos años en solitario tras la marcha de Goodyear algo antes. A partir de 2007, los nipones se convirtieron en el único proveedor del Gran Circo durante cuatro temporadas, hasta que Pirelli ingresó en el campeonato en 2011.

La máxima categoría del automovilismo se mantuvo como el único suministrador por razones de costes y, sobre todo, por la cantidad adicional de pruebas que una batalla por las gomas requeriría inevitablemente. Además, el hecho de que todos compitan con los mismos neumáticos hace que todo se equilibre, y que ningún equipo contratado por un fabricante obtenga una ventaja en particular.

En teoría, la conclusión del recién anunciado contrato de Pirelli que los une hasta 2027, con opción a un año más, dependiente de si se toma la opción para el último curso, podría permitir a la Fórmula 1 adoptar un enfoque diferente, suponiendo que más de una empresa esté interesada.

Sin embargo, el presidente del campeonato, Stefano Domenicali, insistió en que, a menos que se encuentran formas de abordar los costes, no habrá interés en tener más de un proveedor: "Creo que ese punto se tomó junto con la FIA para asegurarnos de que éramos capaces de controlar los costes del ecosistema de la Fórmula 1".

"Esa fue la razón principal por la que pasamos de la competición de neumáticos, cuando teníamos muchas pruebas, donde teníamos mucho kilometraje, y donde había mucha investigación, que era realmente beneficiosa, pero el coste era enorme", dijo el italiano. "Por lo tanto, esa fue la razón por la que no optamos por eso, era demasiado prematuro considerar que eso pudiera ser una posibilidad para el futuro".

"En términos de una situación real en la que el control de costes es muy relevante, diría que no lo hemos decidido con seguridad, pero todavía no está en la agenda ver si eso podría ser una posibilidad en el futuro", continuó el máximo responsable de la Fórmula 1. "Sin embargo, es un punto de relevancia, porque en el futuro si eres capaz de controlar con diferentes mecanismos, el coste, ¿por qué no?".

"No obstante, hasta ahora no está en la agenda de la discusión junto con la FIA, y con los equipos", comentó Stefano Domenicali, y aunque se espera que este sea el último contrato de los milaneses como proveedor, el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Marco Troncehtti Provera, insistió en que veía con buenos ojos la competencia en pista.

"Creo que es importante subrayat que Pirelli participa en más de 300 campeonatos de automovilismos de todo el mundo", declaró. "En la mayoría de ellos, también hay otros suministradores, y estamos encantados de competir contra otros proveedores, así que nunca ha sido un problema para nosotros".

"Para nosotros, siempre ha sido una oportunidad, competir con otros como hacemos suministrando neumáticos para los coches de prestigio, los coches premium. Estamos muy contentos porque es una oportunidad para demostrar nuestra tecnología", sentenció el miembro de Pirelli.

