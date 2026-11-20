Fórmula 1 GP de Las Vegas

Nike llega a la F1 como proveedor oficial de ropa y sustituirá a Puma en 2027

Nike reemplazará a Puma como proveedor oficial de ropa y uniformes de la Fórmula 1 a partir de 2027. La marca también lanzará colecciones exclusivas inspiradas en la F1, empezando por Las Vegas.

Filip Cleeren

Editado: 20 nov 2026, 1:56

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La Fórmula 1 cambiará de marca deportiva a partir de 2027**. Nike desembarcará oficialmente en el campeonato para sustituir a Puma como proveedor de ropa y uniformes**, en un acuerdo a largo plazo que también incluirá a la F1 Academy y que pretende llevar la imagen del campeonato mucho más allá de los circuitos.

La llegada del gigante estadounidense, que llevaba tiempo rumoreándose, se ha confirmado este jueves, coincidiendo con el inicio del Gran Premio de Las Vegas. A partir de la próxima temporada, Nike será la encargada de suministrar ropa y calzado al personal de la Fórmula 1, con uniformes diseñados conjuntamente por ambas marcas que se utilizarán en los grandes premios de todo el mundo.

El acuerdo supone el final de la etapa de Puma como proveedor oficial del campeonato y también se extenderá a la F1 Academy, donde Nike ejercerá como socio oficial y proveedor de ropa deportiva. La colaboración incluirá el desarrollo de productos y soluciones tecnológicas destinadas a mejorar el rendimiento de las pilotos.

La primera colección de Nike y la F1 llegará en Las Vegas

Sin embargo, los aficionados no tendrán que esperar hasta 2027 para ver los primeros resultados de esta alianza. Nike estrenará este viernes 20 de noviembre una colección limitada inspirada en el Gran Premio de Las Vegas, que estará disponible en el F1 Hub y en las tiendas de la marca en la ciudad estadounidense.

Será el primer paso de una colaboración que también contempla nuevas colecciones de zapatillas, ropa y accesorios inspirados en la Fórmula 1, además de experiencias y actividades especiales durante los fines de semana de carrera.

"Nike aportará una nueva energía a la máxima categoría del automovilismo mediante colecciones exclusivas centradas en el estilo, el rendimiento y el estilo de vida, incluyendo calzado, ropa y accesorios, así como innovaciones tecnológicas y experiencias durante los fines de semana de carrera para la próxima generación de deportistas y aficionados", explica el comunicado.

El director ejecutivo de Nike, Elliott Hill, destacó los puntos en común entre ambas marcas: "La Fórmula 1 se mueve por la competición, la velocidad y una búsqueda constante de la innovación. Esa es una mentalidad propia de los deportistas, y es algo que compartimos en Nike. Juntos tenemos una oportunidad increíble de aportar una nueva energía al deporte, apoyar a sus protagonistas e inspirar a aficionados de todo el mundo".

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, celebró una alianza que considera mucho más que un simple acuerdo comercial. "Esta colaboración refleja la dimensión, la ambición y el impulso global de la Fórmula 1. Juntos tenemos una oportunidad extraordinaria de redefinir cómo los aficionados conectan con nuestro deporte, generar un impacto duradero tanto en la Fórmula 1 como en la F1 Academy e inspirar a la próxima generación de pilotos, creadores e innovadores de todo el mundo", aseguró.

Con este movimiento, la F1 refuerza su apuesta por la moda y la cultura popular, aprovechando su creciente audiencia internacional para ampliar su presencia fuera de los circuitos.

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