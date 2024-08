Adrian Newey pensó en ser el "idiota de un solo éxito" en la F1

El británico es y será uno de los mejores diseñadores de la historia de la Fórmula 1, y gracias a él, varias escuderías consiguieron conquistar el título de constructores en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, Adrian Newey no estuvo tan seguro de sí mismo en sus primeros años, incluso llegó a pensar por un momento que tan solo tuvo una pizca de suerte al ser el creador el 881.

En aquella campaña, el conocido como equipo March acabó en la mitad del pelotón, a pesar de ser un equipo que no tenía demasiadas aspiraciones, pero en 1989, el coche no evolucionó como se esperaba el inglés: "En mi época de Leyton House, el primer coche que hice fue en 1988, lo que demuestra mi edad. Era un buen monoplaza, pero después, en el 1989, lo estropeamos por completo, así que pasé de ser un nuevo héroe en el paddock de la Fórmula 1 en el lado de la ingeniería al idiota que era hizo un solo éxito".

No obstante, Adrian Newey se convirtió en toda una leyenda de la aerodinámica, y fue escalando en el Gran Circo hasta alcanzar puestos de mucha responsabilidad, del que toda la prensa están pendiente. Por eso, cuando se anunció su marcha de Red Bull tras dos décadas en las que cosechó siete campeonatos de constructores, los medios se hicieron eco de la noticia, aunque él se mantuvo tranquilo.

"Esa parte es muy fácil, porque en realidad no leo las redes sociales ni las revistas, es algo que dejé de hacer hace mucho tiempo", explicó al podcast Talking Bull. "Pensé, 'bueno, en realidad, no se puede leer la prensa cuando es bueno y luego molestarse por ello cuando es mal', así que en ese momento me dije, 'simplemente no leas la prensa'".

"Mandy, mi mujer, sigue las redes sociales. Me mantiene más o menos informado de lo que pasa, pero yo soy relativamente ajeno a ello", comentó. "Simplemente intento llevar mi vida y no dejarme influir por ellas".

Aunque es inevitable no pensar en él cuando se habla del éxito que logró el conjunto de Milton Keynes a lo largo de su trayectoria: "Cuando empecé, había la aspiración y la esperanza de que en algún momento pudiéramos ganar una carrera. Logramos la victoria con Sebastian [Vettel] en su Toro Rosso en Monza en 2008, pero fue una un poco extraña porque era nuestro monoplaza, pero no era nuestro equipo".

"Esa primera victoria [de Red Bull] en China en 2009 fue todo un hito", dijo. "Luego, en la última carrera en Abu Dhabi en 2010, ganar el campeonato contra todo pronóstico con el pilotaje de Sebastian ese fin de semana y el error de Ferrari en la estrategia, fue algo que nunca olvidaré".

A eso hubo que sumarle otro momento de tensión en el Gran Premio de Brasil 2012, cuando estuvieron a punto de perder el campeonato contra Fernando Alonso: "Tuvimos muchas batallas por el campeonato, en 2012 llegamos a la última carrera, en la que Sebastian hizo un trompo en la primera curva y tenía un agujero enorme en la carrocería, pero nos las arreglamos para seguir adelante y lo conseguimos".

No obstante, recordó la lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, una que fue de las más tensas de la historia, y Adrian Newey dio su punto de vista: "Luego, [el primer título de Max Verstappen en] 2021, del que creo que se hablará durante muchos años, creo que de todas mis temporadas en el automovilismo, esa fue la más difícil".

