Newey: "Es el momento oportuno de buscar nuevos desafíos para mí"

Los rumores se hicieron realidad, y Red Bull anunció que Adrian Newey dejará el equipo de F1 cuando acabe la temporada. Seguirá yendo a las carreras, pero ya no formará parte del desarrollo del coche, y se centrará en el gran hypercar de la marca, el RB17, cerrando así un largo y brillante capítulo en su carrera.

En el comunicado anunciando la separación entre Newey y Red Bull, el genio técnico se mostró agradecido, y comentó: "Desde que era un niño, quería ser diseñador de coches rápidos. Mi sueño era ser ingeniero en la Fórmula 1 y he tenido la suerte de hacerlo realidad. Durante casi dos décadas, ha sido un gran honor para mí haber jugado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos".

Pero explicando su decisión de salir de Red Bull, dijo: "Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí".

"Mientras tanto, están ahí las etapas finales de desarrollo del RB17, por lo que durante el resto de mi etapa con el equipo mi atención se centrará en eso".

Pese a que su relación se ha torcido en los últimos meses, Newey no dejó fuera de sus palabras de despedida al director Christian Horner, al que definió como un amigo suyo y de su familia: "Me gustaría agradecer a las muchas personas increíbles con las que he trabajado en Red Bull durante nuestro viaje los últimos 18 años por su talento, dedicación y trabajo duro. Ha sido un verdadero privilegio y estoy seguro de que el equipo de ingeniería está bien preparado para el trabajo previo a la evolución final del coche durante el período de cuatro años establecido por este reglamento. A título personal, también me gustaría agradecer a los accionistas, al fallecido Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya por su inquebrantable apoyo durante mi estancia en Red Bull, y a Christian, que no sólo ha sido mi socio comercial sino también un amigo como yo lo he sido de nuestras respectivas familias. Además, gracias a Oliver Mintzlaff por su dirección y a Eddie Jordan, mi amigo cercano y manager".

Ahora falta por ver si Adrian Newey se retira de la Fórmula 1 o si busca otro reto en la categoría. Pretendientes no le faltarán, y suena especialmente con fuerza la opción de cerrar el ciclo histórico con Ferrari, mientras Aston Martin le ha hecho una jugosa oferta y Mercedes y McLaren también sueñan con ficharle.