¿Qué neumáticos tiene cada piloto y cómo podrían usarlos en Qatar F1?

Tras la reunión celebrada esta mañana en el circuito de Losail, la FIA confirmó que debido al riesgo de que los problemas de los neumáticos y los pianos piramidales del trazado qatarí se agravase durante la carrera de este domingo, los pilotos no podrán superar las 18 vueltas durante sus diferentes tandas con neumáticos nuevos y, en caso de usar gomas usadas, deberán adaptarse y parar en boxes sin obviamente superar dicho número, es decir, si ya montan un compuesto que ya lleva tres giros, el máximo de ese stint obligatoriamente no podrá pasar de las 15 vueltas.

Eso convertirá el Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 en una carrera a tres paradas como mínimo, con la posibilidad de ver hasta cuatro pitstops si las circunstancias así lo dictan. Además, para evitar problemas, la FIA también ha avisado de que cuando un piloto supere ese límite de 18 vueltas, recibirá una bandera negra y será descalificado.

Aquí tienes toda la información de nueva medida de la FIA: ¡La FIA obliga a una carrera de F1 en Qatar a tres o cuatro paradas!

¿Qué posibilidades tiene cada piloto y cuántos neumáticos disponibles tienen?

Partiendo de la base de que la carrera está pronosticada a 57 vueltas y de que tres tandas de 18 giros suman un total de 54 vueltas, es evidente que como mínimo cada piloto deberá hacer un total de cuatro stints, lo que equivale a tres paradas en boxes.

Sin embargo, ante esta medida, no todos los pilotos están en igualdad de condiciones. Analizamos qué neumáticos tiene cada piloto y cómo podrían gestionarlos en el transcurso de la carrera.

Pirelli ha publicado esta imagen con las vueltas restantes que le quedan a cada neumático de los que tienen disponibles, hasta llegar a esos 18 giros obligatorios.

A primera vista, llama la atención que los diez pilotos que clasificaron para la Q3 el pasado viernes parten en una clara desventaja, ya que no tienen ningún compuesto nuevo de blandos (rojo), algo que no les permitirá alargar cualquiera de sus stints con ese neumático ni tan siquiera hasta las 18 vueltas, ya que como mínimo, esas gomas ya llevan tres vueltas de carga encima, por lo que si uno de ellos decide montar usa especificación, no podrá hacer más de 15 vueltas seguidas.

En cuanto a los medios, todos, a excepción de Nico Hulkenberg, tienen uno nuevo, aunque Lance Stroll, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant y Alex Albon tienen incluso dos, por lo que es muy probable que estos cinco pilotos completen (un máximo 36 giros) más de la mitad de la distancia total (57 vueltas) con el compuesto de color amarillo.

Aunque es el neumático menos propicio para la carrera, la gran mayoría de pilotos, por no decir todos, deberán usar los duros en algún momento, pero todos tienen un juego nuevo y Guanyu Zhou, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant y Alex Albon, hasta dos.

Las opciones de cada piloto en el GP de Qatar 2023 de F1

Max Verstappen sólo podrá completar dos stints de 18 giros, uno con un duros y otro con medios, por lo que deberá dividir un mínimo 21 vueltas en dos tandas de gomas usadas, posiblemente blandos, en una situación idéntica están Charles Leclerc, George Russell, Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Valtteri Bottas y Fernando Alonso.

Sergio Pérez, Lewis Hamilton y Carlos Sainz tienen la ventaja de contar con un blando nuevo aún en su cartera, por lo que podrían hacer un primer stint con esas gomas de 18 vueltas para aprovechar que sus rivales por delante tendrán que parar antes o usar un compuesto más lento. Además, los tres cuentan con un duro y un medio también nuevo, por lo que podrán completar 54 vuelta con esas gomas, aunque suena casi imposible, ya que sería extraño hacer un solo stint de tres giros. Seguramente, los equipos tengan que jugar y deshacerse del duro cuanto antes, o usar dos compuestos blandos usados de menor duración y descartar el neumático de color blanco.

El resto de pilotos, podrían completar el Gran Premio de Qatar con neumáticos nuevos y tres paradas según convenga a sus estrategias, aunque es más probable que se declinen por usar algunos de sus blandos usados y quizás también descartar el duro.

El caso más peculiar es de Hulkenberg, que sólo tiene dos duros nuevos y el resto usados, por lo que Haas deberá ser cuidadoso con su estrategia, o apuestan por esos compuestos duros, o intentan hacer una carrera con gomas usadas y tandas que ninguna llegue a 18 giros.

Apunta a qué hora empieza el GP de Qatar: A qué hora es hoy la carrera de F1 en Qatar y cómo verla por TV

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!