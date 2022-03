Primer vistazo a 'Drive to Survive': espectáculo sin añadir drama

Cargar el reproductor de audio

Que "Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix" (o más conocido como "Drive to Survive") ha tenido un impacto positivo en el deporte no se puede negar, porque ha dado a la máxima categoría del automovilismo una audiencia completamente nueva, gente que tenía poco o ningún interés en la F1 antes de que la serie se lanzara en 2019. En Estados Unidos, en particular, el Gran Circo ganó muchos aficionados gracias a la producción de Netflix.

El aumento de la popularidad en dicho país ha contribuido significativamente a que este año tengamos no una, sino dos carreras en suelo americano, con el nuevo Gran Premio de Miami y, además, se están preparando el terreno para un tercero en Las Vegas.

También hay planes para un nuevo equipo de Fórmula 1 estadounidense. Michael Andretti intentó sin éxito el pasado curso en hacerse con Alfa Romeo, pero ahora, el hijo del campeón del mundo Mario Andretti aspira a competir en los grandes premios a partir de 2024 con un equipo completamente nuevo. Todo esto gracias al impulso que dejó una serie de una plataforma en streaming.

En Países Bajos, tierra del campeón 2021 de la F1, Max Verstappen ya había dado un gran giro a la popularidad de la categoría en 2015, pero también en este caso, "Drive to Survive" creó notablemente un nuevo impulso hace tres años. Familiares y amigos que hasta entonces la habían rechazado quedaron cautivados por este deporte y de repente, todo el mundo sabía quién era Guenther Steiner. El italiano se convirtió en un héroe de culto con sus arrebatos emocionales, sus maldiciones interminables y sus controvertidas declaraciones.

Tras el éxito de la primera temporada, era inevitable una segunda, y ahora ya vamos por la cuarta, mientras que el equipo de cámaras de "Drive to Survive" también fue visto en los test invernales en Barcelona para -suponemos- rodar imágenes para una quinta entrega. Ver la serie antes de la primera carrera del año se ha convertido en una tradición para muchos, y en ocasiones parece una carrera para ver quién la termina primero.

Sin Max, pero con Verstappen

Puede que los fans adoren la serie de Netflix, pero Max Verstappen ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene una afinidad con ella. "No me gusta nada", dijo el neerlandés en 2020 sobre 'Drive to Survive' durante una entrevista para el patrocinador G-Star RAW, "porque hay bastantes cosas que no son reales".

El campeón del mundo dio ejemplos en específico de cómo la producción puede manipular las cosas para crear una historia más dramática. "Por ejemplo, sé las conversaciones que he tenido con mis ingenieros. Lo que dije en Australia o Austria, eso lo utilizan para otro Gran Premio para hacerlo más emocionante. No creo que eso sea aceptable, eso es solo intentar buscar emoción".

Por este motivo, Verstappen decidió no participar más en "Drive to Survive": "Entiendo que tiene que utilizarlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos, pero como piloto no me gusta participar en ello".

El de Red Bull explicó a la agencia de noticias AP en octubre su situación con la serie: "Se han inventado algunas rivalidades que no existen en la vida real. Por eso he decidido no participar más en ellas y no concederles entrevistas, así tampoco tendrían nada que mostrar. No me gusta el drama, prefiero los hechos y las cosas reales".

Una intensa batalla

La temporada 2021 de Fórmula 1 será recordada en la historia de la categoría por la lucha por el título que se decidió en la vuelta final de la última carrera y que dio como resultado que Max Verstappen se convirtiera campeón del mundo por primera vez. Además, en casi todos los grandes premios ocurrió algo notable.

Esta vez no era necesario dramatizar los acontecimientos porque ya había suficiente espectáculo en la pista, pero el reto de los creadores debió ser responder a la pregunta "¿qué incluimos y qué quitamos?".

En lo que los creadores de "Drive to Survive" han demostrado ser unos maestros desde 2019 es en destacar ciertas líneas argumentales que se desarrollan durante una temporada. Esta vez, por supuesto, se destaca la lucha por el mundial, con la intensidad para todos los involucrados. La forma en que James Gay-Rees (Senna) y Paul Martin (Diego Maradona) retrataron todo, la tensión entre Red Bull y Mercedes, es aún más tangible.

Pero también había mucho que hacer en otras partes de la parrilla. Como nuestra atención se centró principalmente en la parte delantera, las historias de los otros equipos quedaron probablemente un poco eclipsadas.

"Drive to Survive" elige deliberadamente contar también estas historias como con Haas, quien tiene una enorme presión para sobrevivir, pero refresca la serie al ofrecer otro punto de vista de la temporada de otros conjuntos y pilotos.

Los verdaderos aficionados a las carreras se sentirán sin duda molestos por los falsos comentarios de carrera que se utilizan para narrar la historia de forma fluida, las explicaciones demasiado detalladas - todo el mundo sabe ya que la clasificación consiste en saber quién obtiene el tiempo por vuelta más rápido. Pero esto se compensa con un gran metraje fantásticamente editado y una visión única entre bastidores que los cineastas son capaces de proporcionar al ir a lugares a los que el resto del mundo no tiene acceso.

En particular, la interacción entre los pilotos y los propietarios de los equipos sigue siendo algo fascinante de ver, especialmente cuando parecen olvidar que hay un micrófono encendido.

Gracias al duelo entre Verstappen y Hamilton, la nueva temporada de "Drive to Survive" es la más intensa y a la vez la menos dramatizada. Nos permite rememorar un año histórico de la Fórmula 1, al tiempo que muestra el deporte desde su lado más duro y humano.

Los cuatro primeros episodios de la temporada no incluyen entrevistas con Verstappen grabadas para "Drive to Survive", pero eso no significa que el campeón no pueda ser escuchado. Durante las tres primeras temporadas, los realizadores de la docuserie tenían la costumbre de filmar en las sesiones de medios de comunicación destinadas exclusivamente a la prensa escrita. Ahora que Verstappen ya no quería contar su historia sentado frente a un fondo negro, esta era otra forma de darle la oportunidad de hablar.

Al no haber entrevistas separadas con Verstappen en "Drive to Survive", se corría el riesgo de que las relaciones estuvieran sesgadas en los episodios que se centran en la lucha por el título con Lewis Hamilton. Al fin y al cabo, Mercedes lleva colaborando desde la segunda temporada de la serie, después de que la fábrica alemana y Ferrari se negaran inicialmente a abrir sus puertas a las cámaras de la serie en la primera edición.

Pero ahora dejan que el director del equipo Red Bull, Christian Horner, contrarreste las entrevistas con el equipo Mercedes. El británico ha tenido muchas oportunidades de hablar, y arremete habitualmente contra el equipo oficial de la marca alemana ante las cámaras de la producción, como hizo en muchos de los fines de semana de los grandes premios del año pasado. El director de la escudería Mercedes, Toto Wolff, da inicialmente una impresión de arrogancia, pero luego se le pone difícil cuando el coche del equipo no está a la altura. Con la ayuda de Geri Horner y Susie Wolff, conocemos a las personas que se esconden detrás de esos tensos rostro