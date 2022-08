La negociación entre Alonso y Aston Martin era "un secreto a voces"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso y Aston Martin sacudieron el mundo de la Fórmula 1 el lunes posterior al Gran Premio de Hungría, cuando anunciaron que el piloto español se unirá a la escudería de Silverstone en la temporada 2023.

Alonso llegará a Aston Martin con un acuerdo multianual como reemplazo de Sebastian Vettel, que había anunciado su retirada a final del curso actual el miércoles previo a la cita en Hungaroring, la última antes del parón de verano de la máxima categoría.

El cambio de asiento del bicampeón asturiano tomó por sorpresa a Alpine, su actual equipo, ya que el jefe de la escudería, Otmar Szafnauer, había expresado su deseo de que Alonso renovara para continuar con la organización de Enstone el año que viene.

Sin embargo, Gunther Steiner, jefe de Haas, no tuvo problemas en asegurar que las conversaciones de Alonso con el equipo de Lawrence Stroll nada más saberse la decisión de Vettel no eran ningún secreto en el paddock.

"Era un secreto a voces que Fernando estaba hablando con Aston Martin cuando Vettel se fue, y no me sorprendió tanto", explicó Steiner a racingnews365.com.

Sin embargo, sí hubo algo que pilló por sorpresa al dirigente de Haas, que fue la situación de Oscar Piastri, que equiparó al suceso similar entre Chip Ganassi y Alex Palou.

El australiano fue confirmado por Alpine como sustituto de Alonso al día siguiente del anuncio de la salida del español, pero fue el propio joven australiano el que negó que fuera a correr con dicha escudería.

A la espera de confirmaciones oficiales, Piastri ha sido vinculado con McLaren.

"Piastri era visto como un 'piloto de Alpine' en mi opinión, ellos lo formaron, lo trajeron a este nivel y lo ayudaron, así que pensé que con seguridad estaría pilotando para ellos en la F1 después de que Fernando se fuera. Creo que hay algo más detrás, pero no tengo detalles al respecto", dijo Steiner.

Steiner también se refirió a los contratos de sus propios pilotos, indicando que Haas todavía no ha mantenido conversaciones con Mick Schumacher sobre su continuidad en 2023.

"No sé realmente lo que ha hecho Mick, y no hemos hablado sobre el año que viene con él", confirmó Steiner. "Él no ha hablado con nosotros y nosotros no hemos hablado con él, queremos ver qué pasa".

"Este asunto de Aston Martin ocurrió muy rápidamente, y por eso nadie tuvo tiempo de pensar realmente en ello, pero hubo rumores de que Mick podría sustituir a Vettel, pero desapareció bastante rápido. No nos fijamos en lo que hacían los demás", agregó.

Steiner indicó que cualquier decisión con respecto a Schumacher debe ser compartida también con Ferrari y espera que haya novedades una vez que terminen las carreras en Europa, siendo la última prevista este año la del Gran Premio de Italia, que se celebrará el próximo 11 de septiembre.

