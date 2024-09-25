Ir al contenido principal

Fórmula 1

Neflix revela nuevas imágenes y la fecha de estreno de 'Senna'

Netflix reveló la fecha de estreno de su nueva serie, 'Senna', que cuenta la historia del campeón de Fórmula 1 brasileño.

Emily Selleck
Editado:
Gabriel Leone interpreta a Ayrton Senna, Gabriel Louchard como Galvão Bueno en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Matt Mella como Alain Prost en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Gabriel Leone como Ayrton Senna en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Susana Ribeiro como Zaza en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
João Maestri como Rubens Barrichello en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Hugo Bonemer como Nelson Piquet en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Arnaud Viard como Jean-Marie Balestre en Seine

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Camila Márdila como Viviane Senna en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Gabriel Leone como Ayrton Senna, Gabriel Louchard como Galvão Bueno en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Gabriel Leone como Ayrton Senna, Julia Foti como Adriane Galisteu en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Steven Mackintosh como Frank Williams en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel, Gabriel Leone como Ayrton Senna en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Gabriel Louchard como Galvão Bueno en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Kaya Scodelario como Laura Harrison en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Patrick Kennedy como Ron Dennis en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
Alice Wegmann como Lilian De Vasconcellos en Senna

Personajes de Netflix en la serie "Senna"
24

La historia de la leyenda de la máxima categoría del automovilismo llegará a la pequeña pantalla este otoño. 'Senna', de Netflix, estará protagonizada por Gabriel Leone y se estrenará el próximo 29 de noviembre, y en ella se contará el ascenso y la trágica muerte del tres veces campeón del mundo a través de seis capítulos, con la ayuda de otros personajes que influyeron en la vida de Ayrton, tanto dentro como fuera de la pista.

Todo sobre la serie de Ayrton Senna:

Los aficionados pudieron ver por primera vez a los actores que interpretan a sus padres, amigos y rivales cuando se publicaron nuevas imágenes de actores. Matt Bella hace de Alain Prost, el contrincante del paulista a lo largo de su trayectoria en el Gran Circo, mientras que Niki Lauda y Nelson Piquet estarán encarnados por Johannes Heinrichs y Hugo Bonemer respectivamente.

Según la plataforma de contenidos, 'Senna' dramatizará el viaje del piloto tanto en las carreras como en las relaciones, con elementos de ficción, similares a retratos históricos como 'The Crown' y 'Chernobyl', y en un comunicado se podía leer: "La historia comienza al principio de la carrera automovilística del tricampeón de Fórmula 1, siguiéndole desde sus días en el karting, pasando por su mudanza a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford, y continúa hasta el trágico accidente de Imola, Italia, durante el Gran Premio de San Marino". 

Echa un vistazo a las imágenes de abajo para ver las primeras fotos de la miniserie de Netflix "Senna".

La esposa de brasileño, Lilian de Vasconcellos estará interpretada por Alice Wegmann, y su hermana Viviane por Camila Márdila, mientras que Arnaud Viard hará de Jean-Marie Balestre, el que fuera presidente de la FIA, mientras que Ron Dennis, el responsable de McLaren, y Frank Williams, fundador del mítico equipo, serán interpretados por Patrick Kennedy y Steven Mackintosh respectivamente. 

Gabriel Leone, que casualmente protagonizó a otro piloto de Fórmula 1 en el éxito de 'Ferrari' a principios de este año, reveló que la serie se rodó en Brasil, Argentina, Uruguay e Irlanda, como indicó a W Magazine: "Estoy cansado, pero sobre todo estoy feliz". 

La serie también está protagonizada por Gabriel Louchard como el comentarista brasileño, Galvão Bueno, Julia Foti como la pareja de Ayrton Senna, Adriane Galisteu, Susana Ribeiro y Marco Ricca como sus padres, João Maestri como Rubens Barrichello, Pâmela Tomé como la presentadora de televisión, Xuxa Meneghel, Lucca Messer como Roland Ratzenberger, y Kaya Scodelario como una periodista ficticia. 

Vídeo: el teaser de "Senna" de Netflix

