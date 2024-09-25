Neflix revela nuevas imágenes y la fecha de estreno de 'Senna'

La historia de la leyenda de la máxima categoría del automovilismo llegará a la pequeña pantalla este otoño. 'Senna', de Netflix, estará protagonizada por Gabriel Leone y se estrenará el próximo 29 de noviembre, y en ella se contará el ascenso y la trágica muerte del tres veces campeón del mundo a través de seis capítulos, con la ayuda de otros personajes que influyeron en la vida de Ayrton, tanto dentro como fuera de la pista.

Todo sobre la serie de Ayrton Senna: Fórmula 1 Senna: todo lo que debes saber de la nueva serie de Netflix

Los aficionados pudieron ver por primera vez a los actores que interpretan a sus padres, amigos y rivales cuando se publicaron nuevas imágenes de actores. Matt Bella hace de Alain Prost, el contrincante del paulista a lo largo de su trayectoria en el Gran Circo, mientras que Niki Lauda y Nelson Piquet estarán encarnados por Johannes Heinrichs y Hugo Bonemer respectivamente.

Según la plataforma de contenidos, 'Senna' dramatizará el viaje del piloto tanto en las carreras como en las relaciones, con elementos de ficción, similares a retratos históricos como 'The Crown' y 'Chernobyl', y en un comunicado se podía leer: "La historia comienza al principio de la carrera automovilística del tricampeón de Fórmula 1, siguiéndole desde sus días en el karting, pasando por su mudanza a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford, y continúa hasta el trágico accidente de Imola, Italia, durante el Gran Premio de San Marino".

Echa un vistazo a las imágenes de abajo para ver las primeras fotos de la miniserie de Netflix "Senna".

23

La esposa de brasileño, Lilian de Vasconcellos estará interpretada por Alice Wegmann, y su hermana Viviane por Camila Márdila, mientras que Arnaud Viard hará de Jean-Marie Balestre, el que fuera presidente de la FIA, mientras que Ron Dennis, el responsable de McLaren, y Frank Williams, fundador del mítico equipo, serán interpretados por Patrick Kennedy y Steven Mackintosh respectivamente.

Gabriel Leone, que casualmente protagonizó a otro piloto de Fórmula 1 en el éxito de 'Ferrari' a principios de este año, reveló que la serie se rodó en Brasil, Argentina, Uruguay e Irlanda, como indicó a W Magazine: "Estoy cansado, pero sobre todo estoy feliz".

La serie también está protagonizada por Gabriel Louchard como el comentarista brasileño, Galvão Bueno, Julia Foti como la pareja de Ayrton Senna, Adriane Galisteu, Susana Ribeiro y Marco Ricca como sus padres, João Maestri como Rubens Barrichello, Pâmela Tomé como la presentadora de televisión, Xuxa Meneghel, Lucca Messer como Roland Ratzenberger, y Kaya Scodelario como una periodista ficticia.

Vídeo: el teaser de "Senna" de Netflix

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!