Nazionale Piloti, la selección de fútbol de los pilotos de F1

Cargar el reproductor de audio

En la época mundialista, todos los ojos del deporte se centran en el verde, donde once contra once se baten en duelo ante la mirada de millones de aficionados de todos los confines de la Tierra. Solo puede haber un ganador del ansiado trofeo que otorga una estrella en lo alto del escudo de cada federación de fútbol, y aunque en poco se parece el balompié con el automovilismo, guardan una curiosa relación en donde sería muy divertido imaginar una selección en donde grandes de la historia de la Fórmula 1 se calzan las botas.

Ahí es donde entra en escena el Nazionale Piloti, un equipo formado por pilotos de carreras fundado en el año 1981 gracias a Mario Di Natale, quien un año antes, como reconoció, lo hizo por "accidente" tras una llamada telefónica con un amigo que le dijo que estaba recaudando dinero para una niña que necesitaba someterse a una compleja operación en Estados Unidos.

En aquel momento, como aseguró el italiano, le faltaban dos millones, y aquel amigo preguntó si era posible que Riccardo Patrese ayudara. El piloto se prestó, junto con más compañeros en un evento que se organizó en menos de un mes en un invierno lleno de nieblas, lo que provocó que tan solo recaudaran 800.000 liras, menos de las que necesitaban para el objetivo, pero algunos se rascaron el bolsillo para apoyar la causa y llegar a las más de tres millones de liras.

Desde entonces, han pasado muchos nombres ilustres, como Ayrton Senna, que incluso llegó a anotar en la edición de 1992 en un partido que finalizó 4-4, o Fernando Alonso, que mostró sus dotes con el balón con goles de falta directa que nada tiene que envidiar los disparos de Cristiano Ronaldo o Leo Messi en la Copa del Mundo de la FIFA.

Sin embargo, si hablamos de alguien que ha acaparado todos los focos en este equipo, no es otro que Michael Schumacher, presidente honorario del conjunto, aunque es Giancarlo Fisichella el 'pichichi' de la historia del combinado, con un total de 65 tantos. A lo largo de la historia, se han recaudado más de 15 millones de euros en los más de 200 partidos que han disputado, con los que se realizan en Mónaco como los más famosos.

Es habitual ver a los pilotos de la parrilla enfundarse la camiseta de cuadros blanca y negra para cambiar el volante por el balón y sentirse estrellas del fútbol. Si se tuviera que hacer un once con los pilotos más destacados, no podrían faltar, además de los ya mencionados, Sebastian Vettel, Felipe Massa, Nico Rosberg, Sergio Pérez o Daniel Ricciardo, pasando por otros que no estuvieron en la máxima categoría del automovilismo pero que triunfaron en el motor, como Max Biaggi o Andrea Dovizioso.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!