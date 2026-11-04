Artículo especial

Fórmula 1 GP de México

Los mundiales de F1 definidos en México y los pilotos campeones allí

El Autódromo Hermanos Rodríguez definió al campeón de la F1 2026, y repasamos qué otros pilotos se han coronado en México, y qué mundiales se han decidido allí.

Jose Carlos de Celis

Jose Carlos de Celis

Editado: 4 nov 2026, 16:36

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f1-mexican-gp-1964-john-surtees-1964-world-champion

John Surtees, 1964 World Champion

Foto de: LAT Images

Que el GP de México (ahora llamado GP de Ciudad de México) se dispute en la parte final de la temporada ha provocado que varios campeonatos se decidan allí, y el pasado domingo cayó el sexto título de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Andrea Kimi Antonelli. ¿Quién lo ha conseguido antes que el italiano?

Los seis mundiales de F1 que se han decidido en el GP de México

El ganador de la carrera, Dan Gurney, en el podio con John Surtees, en segunda posición, y Lorenzo Bandini, en tercera.

El ganador de la carrera, Dan Gurney, en el podio con John Surtees, en segunda posición, y Lorenzo Bandini, en tercera.

Denny Hulme, Brabham BT24-Repco

Denny Hulme, Brabham BT24-Repco

Foto de: Motorsport Images

Graham Hill, en primera posición, es entrevistado en el podio.

Graham Hill, en primera posición, es entrevistado en el podio.

Foto de: David Phipps

Entre 1970 y 1986 hubo 16 años sin F1 en México, y entre 1992 y 2015, 23, pero la era moderna de la Fórmula 1 ha terminado de decidir allí tres mundiales.

Campeón del mundo, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 2017

Campeón del mundo, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 2017

Foto de: Paul Ripke

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Artistas que participan en el desfile de pilotos

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Artistas

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Ryo Hirakawa, equipo Haas de F1, Laura Mueller, equipo Haas de F1

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Adrian Newey, director del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Un aficionado agita la bandera mexicana

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

George Russell, Mercedes

Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1

Ryo Hirakawa, equipo Haas de F1

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lando Norris, McLaren

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Alexander Albon, Williams, Sergio Pérez, Cadillac Racing

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Oscar Piastri, McLaren; Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Accidente de Valtteri Bottas y Cadillac Racing

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Coche de seguridad

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Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; George Russell, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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