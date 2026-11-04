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Fórmula 1 GP de México

Los mundiales de F1 definidos en México y los pilotos campeones allí

El Autódromo Hermanos Rodríguez definió al campeón de la F1 2026, y repasamos qué otros pilotos se han coronado en México, y qué mundiales se han decidido allí.

Jose Carlos de Celis

Editado: 4 nov 2026, 16:36

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John Surtees, 1964 World Champion

Foto de: LAT Images

Que el GP de México (ahora llamado GP de Ciudad de México) se dispute en la parte final de la temporada ha provocado que varios campeonatos se decidan allí, y el pasado domingo cayó el sexto título de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Andrea Kimi Antonelli. ¿Quién lo ha conseguido antes que el italiano?

Los seis mundiales de F1 que se han decidido en el GP de México

El primer campeón del mundo de F1 coronado en el Hermanos Rodríguez fue John Surtees en 1964. Graham Hill, de BRM, llegaba a México, última carrera de la temporada, con cinco puntos de ventaja sobre John Surtees, de Ferrari, y nueve de Jim Clark, en una época en la que el ganador de la carrera recibía 9 puntos. Y llegó el drama: Lorenzo Bandini, compañero de Surtees, embistió por detrás a Hill, y con el coche dañado y el escape doblado, Hill perdía todas sus opciones. Clark dominó la carrera, mientras Surtees era cuarto, lo que le daba el título al de Lotus, pero a falta de una vuelta, el motor de su coche gripó, y acabó abandonando. El título volvía a manos de Hill, pero Ferrari tiró de órdenes de equipo e hizo que Bandini dejara pasar a Surtees para que éste fuera segundo (detrás de Dan Gurney) y se coronara campeón por un punto sobre Graham Hill.

El ganador de la carrera, Dan Gurney, en el podio con John Surtees, en segunda posición, y Lorenzo Bandini, en tercera.

En 1967, Denny Hulme sacaba cinco puntos a su compañero Jack Brabham, ambos pilotos de Brabham, de cara a la ronda final, y después de clasificarse sexto con su compañero y rival quinto, a Hulme le bastó con la tercera plaza mientras Brabham era segundo por detrás de un Jim Clark que ganaba la carrera con más de un minuto de ventaja pese a una avería en el embrague. Con eso, y con ese sistema de puntuación que hacía que solo contaran las nueve mejores carreras (de 11 que tenía el calendario), Hulme se convirtió en el primer y único neozelandés campeón del mundo, por un margen de cinco puntos.

Denny Hulme, Brabham BT24-Repco

Foto de: Motorsport Images

El siguiente año, el de 1968, también se decidió en México, nuevamente la última carrera, el título. Graham Hill, de Lotus, sacaba solo tres puntos a Jackie Stewart, de Matra y seis a Denny Hulme, de McLaren. Para no coincidir con los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México México 68, la carrera se pospuso una semana, al 3 de noviembre. Hill se clasificó tercero, con Stewart séptimo y Hulme cuarto. Sin embargo, el de McLaren quedó rápidamente descartado cuando su coche se estrelló e incendió tras rompérsele la suspensión en la vuelta 10. Luego, Stewart acusó un problema de motor y de alimentación de combustible, y Hill no dudó para llegar primero a la meta haciéndose bicampeón del mundo.

Graham Hill, en primera posición, es entrevistado en el podio.

Foto de: David Phipps

Entre 1970 y 1986 hubo 16 años sin F1 en México, y entre 1992 y 2015, 23, pero la era moderna de la Fórmula 1 ha terminado de decidir allí tres mundiales.

En 2017 México no era la última carrera de la temporada, sino la antepenúltima, pero Lewis Hamilton llegaba con 66 puntos de ventaja sobre Sebastian Vettel, y aunque el de Ferrari fue cuarto y el de Mercedes solo pudo ser noveno, el inglés se coronó tetracampeón del mundo, igualando precisamente a Vettel (y a Alain Prost).

Campeón del mundo, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 2017

Foto de: Paul Ripke

Prácticamente fue una repetición 2018. México era la antepenúltima prueba del año, y Hamilton llegaba con un colchón de 70 puntos sobre Sebastian Vettel a falta de 75 por repartirse. Vettel fue segundo pero Hamilton, otra vez fuera del podio, cuarto, logró lo suficiente para dar por finiquitado su cuarto mundial, con el que igualaba a Juan Manuel Fangio.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images

Andrea Kimi Antonelli llegaba al GP de Ciudad de México 2026 con el mundial sentenciado, pese a que tras esa carrera quedaban otras cuatro. Le bastaba ser noveno o que su compañero George Russell no ganara, o ser décimo si el que ganaba era Lewis Hamilton. Pero lejos de eso, quedó tercero, coronándose no solo en el podio sino además con una foto icónica, cogido a hombros por dos multicampeones: el tetracampeón Verstappen y el heptacampeón Hamilton.





Las fotos del GP de México 2026 y la celebración de Antonelli como campeón de F1





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