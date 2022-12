Cargar el reproductor de audio

Desde que la Fórmula 1 experimentó un increíble auge de las audiencias y del interés general, se ha despertado el hambre de algunos por entrar en la categoría, como hará Audi a partir de 2026 en su unión con Sauber, o como espera hacer Michael Andretti con su proyecto particular.

Sin embargo, hay alguien más que quiere ser parte de la parrilla, un multimillonario de Hong Kong que está sentando las bases para crear un nuevo conjunto que llegue al Gran Circo. Se trata de Calvin Lo, el director ejecutivo de la compañía RE Lee International, con más de seis décadas de historia en el mundo de los negocios.

Con una fortuna estimada en más de 1.700 millones de dólares [unos 1.600 millones de euros al cambio actual] según la revista Forbes, además de una colección de superdeportivos de la talla del Pagani Huayra BC, es, al parecer, uno de los propietarios de Williams después de que Dorilton Capital se hiciera con el control de los de Grove.

Sus abogados no lo confirman ni lo desmienten, pero el objetivo del multimillonario es crear de cero una nueva escudería que llegue a lo más alto de la Fórmula 1. En una entrevista a distancia con la BBC Sports, el empresario de 46 años dijo: "Según lo que veo ahora mismo, es muy ambicioso, pero parece que se puede hacer si se alinean todas las estrellas".

"Con los plazos que tengo, cuanto antes, mejor, ¿no?", se preguntaba a sí mismo antes de indicar que debería decidir su planteamiento en "uno o dos meses". "Parece que incluso ahora ya podría ser tarde para llegar a la parrilla con un equipo de cero en 2026".

Calvin Lo aseguró que sus ambiciones, a pesar de ser un buen aficionado a la Fórmula 1, son "puramente financieras", y que no estaría en el día a día del equipo. Además, explicó que lo difícil no sería la inversión, pues dispone del capital necesario, sino que sería la viabilidad económica del proyecto lo que dictaría si se pone en marcha o no.

"Se trata de cuánto tiempo se puede mantener", expresó. "En este mundo, encontrar liquidez para uno o dos años es relativamente sencillo, pero ¿puedes aguantar tres o cinco años? Esa es la parte para la que hay que hacer números".

"Yo lo veo como una inversión. ¿Cuánto tiempo tengo que amortizar ese coste?", comentó Lo. "¿En qué año, en qué fecha, hay que inyectar fondos si no se alcanzan determinados objetivos? Y, por supuesto, deben ser realistas, no se puede llegar el primer año y ganarlo todo".

"Las cifras deben manejarse de forma muy conservadora, creo que eso es lo complicado", aseguró el empresario de Hong Kong, quien insiste en que no se ha presentado nada de su plan a la federación internacional hasta el momento.

"Tenemos algunas partes que están tratando de trabajar con nosotros. No tengo ni idea de cómo son los entresijos del mundo de la Fórmula 1, y creo que, en todo caso, será el mayor obstáculo para formar un nuevo equipo", aseguró. "Quizá será más sencillo invertir en una escudería actual, es lo más fácil, los cimientos están puesto y ya está todo en marcha".

"La Fórmula 1 ha cambiado con respecto a generaciones anteriores. Ahora es mucho más joven, la base de aficionados es mayor, mucho más amplia", continuó. "Las redes sociales son muy importantes, la idea de accesibilidad a los equipos y pilotos también, aunque no sea tan real, pero hace que se sientan más cerca".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!