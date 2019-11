Motorsport Heroes: cinco historias y un espíritu eterno

Londres, Reino Unido – 3 de enero de 2019– El primer gran proyecto cinematográfico de Motorsport Network, Motorsport Heroes, ha dado a conocer su reparto y ha desvelado un adelanto de su argumento

Después de un intenso período de grabación y edición, el ganador del premio BAFTA y Sundance, Manish Pandey, director y productor de Motorsport Heroes, explicó su visión de la próxima película.

Motorsport Heroes cuenta la historia de cinco leyendas del automovilismo cuyas vidas están íntimamente entrelazadas e interconectadas a medida que progresan en su deporte, mientras se enfrentan a profundos desafíos personales por el camino.

La película no solo cuenta con el golpe emocional característico de Pandey, como ya quedara inmortalizado en su primer largometraje, Senna, sino que recoge las vivencias más complicadas de cada uno de los personajes. Esto se consigue con el enfoque técnico de Pandey dado a la historia, que hace que Motorsport Heroes sea realmente radical– la película romperá el molde no solo por su temática, sino también por la forma en que se cuenta.

“Heroes reúne a cuatro protagonistas en un entorno propicio para contar sus increíbles historias, sus éxitos, sus pruebas y sus adversidades. En lugar de guionizar la historia, Tom, Felipe, Michèle y Mika cuentan sus propios recuerdos, comparten sus experiencias y, por lo tanto, la historia que estamos elaborando es completamente natural, dirigida por nuestros propios héroes", dijo Pandey.

Michèle Mouton es una estrella singular del automovilismo, la competidora femenina más exitosa en el primer nivel, que llegó a la cima de un deporte dominado por hombres y ganó rallies en el Mundial. Después de retirarse, tuvo una destacada carrera como dirigente de la FIA y creó la Carrera de los Campeones (RoC), donde se juntan todos los personajes de Heroes.

El segundo héroe es Mika Häkkinen, quien requiere poca introducción como némesis y rival de Michael Schumacher. El bicampeón del Mundo de Fórmula 1 y ganador de 20 grandes premios es uno de los pilotos más célebres de la era moderna, pero su historia cobra fuerza con el trauma de su accidente y su lesión en la cabeza en 1995 en Adelaida.

Después de haber competido contra Häkkinen y Schumacher en F3 en las primeras etapas de su carrera, el tercer personaje de la película es Tom Kristensen, el héroe más importante de las 24 horas de Le Mans, la carrera automovilística más famosa y exigente del mundo.

En una de las muchas coincidencias y conexiones que se dan a lo largo de la película, Häkkinen está compitiendo contra Kristensen en una carrera de turismos, cuando el danés sufre un accidente en Hockenheim en 2007 que pone en riesgo su vida.

La supervivencia y los logros frente a la adversidad se convierten en uno de los temas recurrentes hasta llegar a la historia de Felipe Massa, un talento que emergió en Ferrari junto a Michael Schumacher, mentor del joven brasileño. Su espíritu y perseverancia también se tienen en cuenta por su lesión en la cabeza en 2009 durante el GP de Hungría y su posterior rehabilitación y regreso a las carreras.

"Para estructurar y organizar sus historias, nuestro 'elenco' pasó un fin de semana juntos en una casa inglesa, haciendo lo que se hace en el entorno de una casa de un condado: compartir el desayuno, salir a pasear por un hermoso parque, sentarse alrededor del fuego y unirse para compartir experiencias comunes, por lo que la película se adentra en algunos de los rincones más oscuros de sus vidas, donde cada uno de nuestros héroes se da cuenta de cómo encontraron la fuerza para superar los desafíos que acabarían con personas más débiles", señaló Pandey.

"Es una historia que se cuenta mejor por quienes la vivieron y al reunir a estas cuatro personalidades del automovilismo, la intimidad y el carácter común de su experiencia significa que aprendemos mucho más sobre la esencia de un héroe de las carreras contando sus historias con sus propias voces", concluye.

A medida que las cuatro narraciones avanzan, la película muestra imágenes de archivo sobre las mismas. También se alude al caso de Michael Schumacher, que es parte de las cuatro historias, brindando a Motorsport Heroes una quinta historia, llena de triunfo y tragedia .

La película está asociada con el Instituto del Cerveau y la Moelle Epinière (ICM), una referencia mundial de investigación neurológica fundada por Jean Todt, Michael Schumacher, el presidente de la Comisión Médica de la FIA, el profesor Gérard Saillant y Louis C. Camilleri, el nuevo presidente de Ferrari entre otros. La base y el trabajo continuo del ICM proporciona un telón de fondo de las historias de vida que se desarrollan en Motorsport Heroes.

El presidente de Motorsport Network, James Allen, dijo: "Me emocioné solo al ver algunas de las primeras escenas de esta película. Nadie cuenta una historia como Manish Pandey, como todos vimos en Senna. Y al igual que ahí, creo esta película resultará atractiva también para el público no relacionado con el deporte del motor. Los pilotos de carreras no son como el resto de nosotros, se prueban a sí mismos a un nivel inexplicable. Tienen tantos desafíos y contratiempos como momentos de gloria. Esta película transmite esto de una manera única".

El lanzamiento general de Motorsport Heroes está programado para mayo y también estará disponible en todos los canales Motorsport Network.